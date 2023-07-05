Дошло до ультиматумов.

По данным французского издания L’Equipe, «ПСЖ» решил официально ответить на письмо, отправленное Килианом Мбаппе в прошлом месяце, еще одним письмом. Оно было отправлено форварду 3 июля и стало ответом на его обращение за 23 июня.

Прежде чем продолжить, нужно пояснить последнюю дату. После первого письма, которое пришло в штаб-квартиру «ПСЖ» 13 июня и было датировано 12 июля 2022 года, нападающий написал второе, которое посвятил лично Нассеру Аль-Хелайфи. В нем он пояснял причину своего решения не активировать опцию на продление контракта. Отправил француз его после пресс-конференции в Фару. Эта ситуация, которая может привести к потере ценного актива бесплатно, вызвала у клуба серьезные опасения.

«Мы не хотим, чтобы клуб стал заложником, − сказал Нассер Аль-Хелайфи в среду в кулуарах пресс-конференции, на которой он высказался про ситуация с Мбаппе. − Мы хотим, чтобы он остался, но он не может уйти бесплатно. У нас была устная договоренность, и он публично выразил ее в интервью. Так что это не обсуждается. И я был действительно шокирован, когда узнал, что он намерен уйти бесплатно. Это очень разочаровывает, потому что Килиан − фантастический парень, настоящий джентльмен, и уходить бесплатно, ослабляя крупнейший французский клуб, это не по нему. Когда я получил эту информацию, был шокирован и разочарован».

Аль-Хелайфи хотел настоять на том, что Килиан Мбаппе дал ему обещание не покидать клуб бесплатно. Довольно спорная версия. Мы должны вернуться к лету 2022 года, чтобы найти следы публичного высказывания на эту тему: «Я думаю, что уход свободным агентом был бы не лучшим способом уйти», − говорил француз в интервью The New York Times. До сих пор он не подтверждал желание стать свободным агентом. По состоянию на вчера, окружение Мбаппе было недоступно.

В трехстраничном письме «ПСЖ» сперва объясняет, что его желание всегда заключалось в том, чтобы Мбаппе продолжил карьеру в клубе, но при этом гарантировал, что в оговоренное время он положительно ответит на запрос о трансфере. В течение нескольких последних дней внутренние источники поясняли, что у Парижа и Килиана была устная договоренность рассмотреть возможность трансфера летом 2024 года, если сам форвард попросит об этом. Однако эти же источники утверждали, что Париж начал переговоры с игроком, чтобы попытаться убедить его остаться вплоть до 2025 года.

В остальных своих комментариях клуб говорит об «огромном ущербе», которое ему нанесла отправка первого письма и его обнародование. В частном порядке «ПСЖ» не скрывает, что уход без компенсации может иметь значительные экономические последствия. «Как вы хотите, чтобы клуб этим летом позиционировал себя, зная, что игрок не хочет продлевать контракт через год? Мы объясняем. Если он передумал, нет проблем, но это должно было остаться в тайне, и мы могли бы решить все между нами сейчас».

Клуб все еще подтверждает, что хочет продлить контракт с Мбаппе. Финансово клуб может чувствовать себя здоровым в том случае, если форвард будет продан или его контракт продолжится после 30 июня 2024 года. В течение сезона по этому поводу провелись встречи с Луишем Кампушом и Оливье Ганье, заместителем спортивного директора.

После того, как планы Килиана стали достоянием общественности, клуб попытался ответить на упреки игрока. В частности, в моменте, касающемся трансферного окна 2022 года. «Это правда, что мы также обсуждали амбициозные планы, которые смогли осуществить лишь частично, учитывая условия трансферного рынка и французские и европейские нормативные ограничения. Условия были полностью вне нашего контроля, но, несмотря на это, мы попытались удовлетворить ваши запросы, в отличие от того, что мы сделали бы для любого другого игрока, что не стало бы фатальным для клуба», − говорится в письме «ПСЖ». Также парижане искренне удивлялись, что обращение игрока было датировано 12 июля 2022 года, то есть в разгар летнего трансферного окна. Для «ПСЖ» это стало «отсутствием искренности позиции».

Именно по всем вышеупомянутым причинам по отношению к своей главной звезде клуб ведет себя очень оскорбительно. Официальная позиция такова − организация встречи для поиска лучшего возможного варианта (продление или продажа), чтобы избежать «паралича клуба». Дата в 31 июля 2023 года − ультимативная и последняя для принятия решения.