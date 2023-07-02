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«ПСЖ» собрался перехватить у «Баварии» Коло-Муани. У парижан есть один серьезный козырь

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«ПСЖ» активно вступил в борьбу за Коло-Муани. Ранее главными претендентами на игрока считались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», при этом мюнхенцы казались фаворитами.

Похоже, Рекордмайстер решил переключить все свое внимание на другого нападающего – Харри Кейна, за которым клуб гоняется уже несколько лет. По данным Флориана Плеттенберга, игрок наконец готов перебраться в Мюнхен, переговоры с англичанином ведет сам Карл-Хайнц Румменигге.

«ПСЖ» решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы попробовать подписать Коло-Муани.

Как пишет 90min со ссылкой на Le Parisien и L'Equipe, парижане готовы предложить нападающему огромное повышение зарплаты. Это может стать серьезным козырем в переговорах с Рандалем. Вряд ли «Айнтрахт» или «Бавария» смогут сделать французу более заманчивое с финансовой точки зрения предложение.

«ПСЖ» готов заплатить за Коло-Муани 80 млн евро, но франкфуртский клуб надеется выручить за игрока минимум 100 млн, утверждает Bild.

В минувшем сезоне Рандаль провел за «Айнтрахт» во всех соревнованиях 46 матчей, записав на свой счет 23 гола и 17 ассистов. Нападающий стал лучшим игроком сезона Бундеслиги по версии футболистов высшего дивизиона чемпионата Германии.

Как думаете, где в итоге продолжит карьеру Коло-Муани?

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