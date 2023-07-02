«ПСЖ» официально объявил, что в среду, в 14:00 по парижскому времени, пройдет пресс-конференция. Мероприятие состоится в новом тренировочном центре парижан в Пуасси.

Вероятно, столичный клуб сообщит о смене тренера.

В пресс-релизе, который от «ПСЖ» получили медиа, не указана причина, по которой клуб организует встречу с журналистами.

L'Équipe утверждает, что на пресс-конференции появится Луис Энрике уже в роли нового тренера «ПСЖ». После затянувшихся переговоров парижане расторгли контракт с Кристофом Гальтье, пишет Le Parisien.

Ожидается, что на мероприятии также появится Нассер Аль-Хелайфи. Клуб будет транслировать пресс-конференцию в своих соцсетях.

Как думаете, что нам собирается сообщить «ПСЖ»?