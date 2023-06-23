11 комментариев

21 июня состоялась встреча, на которой окружение Мбаппе и представители эмира Катара обсудили будущее француза в «ПСЖ», сообщает PSG Community.

На встрече руководство поставило Килиану ультиматум: либо он уходит из клуба этим летом, либо продлевает контракт с парижанами. Решение нападающий должен принять до возобновления командных тренировок, пишет PSG Community.

Ранее Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не станет активировать пункт о продлении контракта еще на сезон – до 2025 года. По словам француза, он собирается остаться в Париже и отработать свой контракт, действующий до 2024 года. При таком раскладе в следующее летнее трансферное окно нападающий покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента.

За ситуацией активно следит «Реал», который уверен, что сможет подписать игрока этим летом, утверждает Relevo. По данным Хосепа Педрероля, руководство «сливочных» бережет для Килиана 9-й номер, который освободился после ухода Бензема.

Похоже, «Реалу» пора начать действовать активнее.