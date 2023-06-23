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«ПСЖ» поставил Мбаппе один ультиматум. Известно, когда конкретно Килиан должен определиться со своим будущим

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

21 июня состоялась встреча, на которой окружение Мбаппе и представители эмира Катара обсудили будущее француза в «ПСЖ», сообщает PSG Community.

На встрече руководство поставило Килиану ультиматум: либо он уходит из клуба этим летом, либо продлевает контракт с парижанами. Решение нападающий должен принять до возобновления командных тренировок, пишет PSG Community.

Ранее Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не станет активировать пункт о продлении контракта еще на сезон – до 2025 года. По словам француза, он собирается остаться в Париже и отработать свой контракт, действующий до 2024 года. При таком раскладе в следующее летнее трансферное окно нападающий покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента.

За ситуацией активно следит «Реал», который уверен, что сможет подписать игрока этим летом, утверждает Relevo. По данным Хосепа Педрероля, руководство «сливочных» бережет для Килиана 9-й номер, который освободился после ухода Бензема.

Похоже, «Реалу» пора начать действовать активнее.

11 комментариев

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JealousOne
Они не понимают что Мбаппе в праве отклонить их ультиматум и остаться в ПСЖ до конца контракта? С юридической точки зрения они ничего не смогут с ним сделать, так что пустые угрозы тут ни к чему
+10
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Дворовый футболист
Ответ JealousOne
Они не понимают что Мбаппе в праве отклонить их ультиматум и остаться в ПСЖ до конца контракта? С юридической точки зрения они ничего не смогут с ним сделать, так что пустые угрозы тут ни к чему
С юридической точки зрения они смогут не выпускать его в старте. Думаю, для такого игрока, как Мбаппе, это весьма суровое наказание
+5
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2ran
Мяч на стороне Черепашки. Ничего они с ним сделать не смогут-в самом худшем случает будут год мариновать на скамейке или в дубле.
+2
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Геннадий Чеботарев
у них только один вариант,это предложить ему длинный контракт,что бы не потерятьбесплатно главный и самый дорогой актив. а других вариантов у них нет.
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Saniya Islamhan
Как по мне, лучше эти деньги потратить на Холланда
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&_Bishep_&
Ответ JealousOne
Они не понимают что Мбаппе в праве отклонить их ультиматум и остаться в ПСЖ до конца контракта? С юридической точки зрения они ничего не смогут с ним сделать, так что пустые угрозы тут ни к чему
Лишить игрового времени?
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Dmitriy Pavlovich
Ответ &_Bishep_&
Лишить игрового времени?
Не важно,у него и юристы хорошие
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Dmitriy Pavlovich
Ответ Геннадий Тимченко
поэтому и новость является выдумкой авторов - переход Месси состоялся, Неймар никому не интересен, поэтому настала очередь новостей о Мбаппе 🤦
Будет в реале,HALA MADRID,VAMOS REAL
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&_Bishep_&
Ответ Dmitriy Pavlovich
Не важно,у него и юристы хорошие
Юристы не могут требовать у ГТ чаще выпускать на поле их клиента.
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Emik.
Ответ JealousOne
Они не понимают что Мбаппе в праве отклонить их ультиматум и остаться в ПСЖ до конца контракта? С юридической точки зрения они ничего не смогут с ним сделать, так что пустые угрозы тут ни к чему
Все осознают этот факт
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