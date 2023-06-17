Нкунку стал футболистом «Челси», контракт рассчитан на 6 лет.

За нападающего лондонцы заплатили «Лейпцигу» более 60 млн евро. Но ведь Кристофер закончил академию «ПСЖ», значит, парижане получат денежный бонус с продажи игрока?

На этот вопрос ответил специалист по трансферам и журналист радио France Bleu Paris – Бруно Саломон. По его данным, «ПСЖ» получит от 6 до 7 млн евро благодаря переходу Нкунку в «Челси».

Француз покинул систему «ПСЖ» в 2016 году, когда перебрался в немецкий «Лейпциг». По информации Саломона, в контракте с «быками» был прописан пункт о проценте от перепродажи игрока.

Для «ПСЖ» это неплохая новость, ведь, как известно, столичный клуб испытывает вечные проблемы с соблюдением финансового фэйр плей.

А стоило ли вообще «ПСЖ» отпускать Нкунку в Германию?