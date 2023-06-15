Энрике вот-вот сменит Гальтье на посту главного тренера «ПСЖ», сообщает L’Équipe. По данным El Nacional, в первую очередь испанец намерен разобраться с ситуацией, развернувшейся вокруг Мбаппе.

Килиан сообщил, что не активирует опцию продления контракта со столичным клубом еще на сезон – до 2025 года. Таким образом у парижан осталось два варианта: продать капитана сборной Франции этим летом или отпустить его бесплатно в следующем году.

Как известно, «Реал» уже давно хочет подписать Мбаппе. Глава Ла Лиги, Хавьер Тебас, считает, что «Мадрид» может купить француза уже этим летом.

Вот только Луис Энрике очень хочет видеть Мбаппе в «ПСЖ», сообщает El Nacional. Испанец намерен лично встретиться с мамой Килиана, женщина курирует дела своего сына.

Также Энрике попытается убедить француза в том, что ему лучше всего продолжить карьеру в столичном клубе. Более того, Луис фактически поставил Аль-Хелайфи ультиматум: нападающий должен остаться в «ПСЖ» любой ценой.

При этом сам Мбаппе заявил, что следующий сезон проведет в столице Франции.