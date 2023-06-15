Новый инсайд от CBS Sports.

По данным журналиста CBS Sports Бена Якобса, прекращение переговоров с Юлианом Нагельсманном о том, что он должен стать следующим тренером «ПСЖ» после увольнения Кристофа Гальтье, произошло по инициативе клуба.

Источники говорят, что немец совершенно не участвовал в процессе найма (как и в случае переговоров с «Челси») и не принимал новую молодежную модель клуба. Агенты и сам Юлиан опровергают эти слова, называя решение не продолжать переговоры «обоюдным».

Тем временем французское издание L'Equipe считает Луиса Энрике наиболее вероятным следующим тренером парижан. При этом Кристоф Гальтье продолжает работать в клубе и официально трудовое отношения с ним не разрывали.

«ПСЖ» в этом сезоне стал чемпионом Франции, уступил в 1/8 финала Кубка Франции «Марселю», а также на этой же стадии вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии».