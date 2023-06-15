Мбаппе только в прошлом году подписал новый контракт с «ПСЖ», и, казалось бы, что этим летом он должен спокойно отдыхать и готовиться к новому сезону в Париже, но нет.

Нападающий отправил в клуб письмо, уведомляющее о том, что он не планирует продлевать контракт на дополнительный год в следующем году, и это вызвало цепную реакцию. Парижане не готовы отпускать своего звездного игрока бесплатно, поэтому им необходимо продать его этим летом, естественно, в связи с этим начал фигурировать «Реал» и теперь каждый день появляются новые слухи. При этом сам Мбаппе намерен остаться во Франции, у него уже даже запланированы съемки фильма.

На своем YouTube-канале Фабрицо Романо решил рассказать, каково положение дел на данный момент:

«Первоначальная идея «Реала» заключалась в том, чтобы пойти за Мбаппе в 2024 году. Но, ребята, я вам гарантирую, «ПСЖ» настаивает на том же, на чем и раньше: либо он подписывает новый контракт, либо уходит сейчас.

«ПСЖ» будет вести переговоры с любым клубом, в том числе с «Реалом».

Ну что, ваши ставки, где будет играть Килиан в следующем сезоне?