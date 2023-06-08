10 комментариев

Неслабое заявление.

Жером Ротен, экс-футболист «ПСЖ», утверждает, что поведение Месси в Париже далеко не всегда было образцовым.

Лионель официально покинул французский клуб, решив продолжить свою карьеру в США, и теперь многие подводят итоги его двухлетнего пребывания в «ПСЖ». В том числе, и Ротен, который заявил, что аргентинец пропускал тренировки без уважительной причины и не соблюдал субординацию.

В своей передаче Rothen S'Enflamme на RMC Sport Ротен сказал:

«Помните тот день, когда он ушел с тренировки? Клуб скрыл все это, заявив, что у него была небольшая травма икры. Все это было неправильно, абсолютно неправильно. Почему? Месье не нравилось то, что ему предлагали на тренировках. Определенно это был тот день, когда его дети страдали, как я думаю... [Во вчерашнем интервью Месси сказал, что был несчастлив в Париже, потому что мало общался с семьей, а Жерар Ромеро сообщал, что один из сыновей футболиста «сильно страдал»]

У него не все в порядке с головой, поэтому он покинул тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он уважал тренера и его товарищей по команде.

Он очень часто хотел изменить интенсивность тренировок. Он не хотел тренироваться утром. Он несколько раз говорил персоналу, что тренироваться утром неправильно, лучше делать это днем. К счастью, клуб не поддался. Это демонстрирует, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться».