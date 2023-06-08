ПСЖ
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Вот это жестко. Жером Ротен утверждает, что в «ПСЖ» Месси покидал тренировки без причины, потому что «у него не все в порядке с головой»

Жером Ротен Жером Ротен
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Неслабое заявление.

Жером Ротен, экс-футболист «ПСЖ», утверждает, что поведение Месси в Париже далеко не всегда было образцовым.

Лионель официально покинул французский клуб, решив продолжить свою карьеру в США, и теперь многие подводят итоги его двухлетнего пребывания в «ПСЖ». В том числе, и Ротен, который заявил, что аргентинец пропускал тренировки без уважительной причины и не соблюдал субординацию.

В своей передаче Rothen S'Enflamme на RMC Sport Ротен сказал:

«Помните тот день, когда он ушел с тренировки? Клуб скрыл все это, заявив, что у него была небольшая травма икры. Все это было неправильно, абсолютно неправильно. Почему? Месье не нравилось то, что ему предлагали на тренировках. Определенно это был тот день, когда его дети страдали, как я думаю... [Во вчерашнем интервью Месси сказал, что был несчастлив в Париже, потому что мало общался с семьей, а Жерар Ромеро сообщал, что один из сыновей футболиста «сильно страдал»]

У него не все в порядке с головой, поэтому он покинул тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он уважал тренера и его товарищей по команде.

Он очень часто хотел изменить интенсивность тренировок. Он не хотел тренироваться утром. Он несколько раз говорил персоналу, что тренироваться утром неправильно, лучше делать это днем. К счастью, клуб не поддался. Это демонстрирует, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться».

10 комментариев

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Tazemyrat Kemalow
Ротен, благодаря Месси мы теперь знаем тебя ☝️😂
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Джамал Арипов
Началась мышиная возня . Теперь каждый кому не лень про Месси будут говарить ..... А слабо было ему в лицо это сказать.
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Роман
Здесь с Месси можно согласится. Не понимаю утренних тренировок.
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Джамал Арипов
После узода сор с избы выносят.
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василий иванов
кто такой Жером Ротан?
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Ник Ник
А представьте, если бы у Месси было бы всё " в порядке" с головой все эти годы карьеры. На сколько световых лет он оторвался бы от остальных. А так, он пытался немного уравнять шансы, чтобы другим футболистам у которых всё в порядке с головой, не так печально было с ним соревноваться 😁
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EnzoAmatera
Хуже бреда ну просто нельзя придумать ни про одного футболиста,в Барселоне он тоже по утрам тренировался,только там такого не было,у Ротена с головой проблемы,на себя бы лучше внимание обращал
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