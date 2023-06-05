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«ПСЖ» отреагировал на решение Златана завершить карьеру

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Легендарный Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

Отрезок своей невероятной карьеры Златан провел в «ПСЖ». Он перешел в парижский клуб в 2012 году из «Милана» за 20 млн евро и попрощался летом 2016 года.

Златан дебютировал в «ПСЖ» 11 августа 2012 года в первом туре чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2), где забил свои первые два гола за новый клуб.

В составе «ПСЖ» швед выиграл 12 трофеев: он 4 раза становился чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок Франции, трижды Кубок французской лиги и трижды Суперкубок Франции.

Всего за парижан Ибра забил 156 голов.

В «ПСЖ» не могли не отреагировать прощание Ибрагимовича с профессиональным футболом – клуб поздравил шведа с карьерой, достойной короля и выразил надежду на скорую встречу на «Парк де Пренс».

 

4 комментария

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Dr.Gebbelsss
Ответ Северный болельщик
Интересная карьера Златана без захода в АПЛ и Бавария-лигу.
Точно без АПЛ?)
Манчестер Юнайтед может не согласиться)
+1
0
+1
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Виктор Краснодар
Ответ Северный болельщик
Интересная карьера Златана без захода в АПЛ и Бавария-лигу.
А МЮ это не АПЛ?
0
0
0
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Северный болельщик
Ответ Dr.Gebbelsss
Точно без АПЛ?) Манчестер Юнайтед может не согласиться)
Точно
0
0
0
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