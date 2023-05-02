«ПСЖ» на домашней арене уступил «Лорьяну» со счетом 1:3. После матча лишь четверо игроков подошли к болельщикам.

До этого, как известно, парижане покинули Лигу чемпионов и Кубок Франции, сильно расстроив поклонников столичной команды.

Отношения «ПСЖ» и фанатов в этом сезоне очень напряженные. Помимо слабых спортивных результатов, идущих вкупе с большими финансовыми тратами, болельщиков расстраивает отношение клуба к ним. Например, недавно «ПСЖ» отправил фанатам письма, содержащие крайне спорные ограничения на посещение трибуны «Парк де Пренс».

1 мая объединение Collectif Ultra Paris устроило демонстрацию у базы клуба. Фанаты развернули транспаранты с призывом отставки руководства.

«Наводнение перед цунами. Руководство – в отставку!»

«Вы никоим образом не представляете наш город. Кого вы узнаете в этом «ПСЖ»? Валите отсюда!»

«Вас никто не уважает. Зачем это делать нам?»

Вряд ли шейхи решат прислушаться к фанатам, а вот команде точно нужно возвращать преданность поклонников клуба.

Лучший способ добиться расположения болельщиков – добиваться побед на поле. Такая возможность будет у «ПСЖ» совсем скоро, в 34-м туре Лиги 1 столичная команда на выезде сыграет с «Труа».

Что думаете об акции фанатов?