ПСЖ
Блог

📸 Первомайская демонстрация ультрас «ПСЖ». Фанаты потребовали отставки руководства

ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«ПСЖ» на домашней арене уступил «Лорьяну» со счетом 1:3. После матча лишь четверо игроков подошли к болельщикам.

До этого, как известно, парижане покинули Лигу чемпионов и Кубок Франции, сильно расстроив поклонников столичной команды.

Отношения «ПСЖ» и фанатов в этом сезоне очень напряженные. Помимо слабых спортивных результатов, идущих вкупе с большими финансовыми тратами, болельщиков расстраивает отношение клуба к ним. Например, недавно «ПСЖ» отправил фанатам письма, содержащие крайне спорные ограничения на посещение трибуны «Парк де Пренс».

1 мая объединение Collectif Ultra Paris устроило демонстрацию у базы клуба. Фанаты развернули транспаранты с призывом отставки руководства.

«Наводнение перед цунами. Руководство – в отставку!»

«Вы никоим образом не представляете наш город. Кого вы узнаете в этом «ПСЖ»? Валите отсюда!»

«Вас никто не уважает. Зачем это делать нам?»

Вряд ли шейхи решат прислушаться к фанатам, а вот команде точно нужно возвращать преданность поклонников клуба.

Лучший способ добиться расположения болельщиков – добиваться побед на поле. Такая возможность будет у «ПСЖ» совсем скоро, в 34-м туре Лиги 1 столичная команда на выезде сыграет с «Труа».

Что думаете об акции фанатов?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
И тут они всех распродали, купили ФК Париж, вывели их в Лигу1 и наказали Пари Сен-Мбаппе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий