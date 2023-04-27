Катарский инвестиционный фонд QSI, выкупивший в 2011 году 70% акций «ПСЖ», хочет вложиться в другие клубы.

QSI начал процесс приобретения акций португальского клуба «Брага».

По информации издания L'Equipe, сейчас QSI проявляет интерес к нескольким клубам, в том числе к испанской «Малаге». Сообщается, что в данный момент ведутся переговоры о покупке доли клуба, QSI хочет стать миноритарным акционером «Малаги».

Sports daily добавляет, что QSI также ведет переговоры с двумя другими европейскими и двумя южноамериканскими клубами, в том числе с командой из Бразилии.

Как думаете, вложения QSI в другие клубы повлияют на финансирование «ПСЖ»?