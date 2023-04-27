Компания, владеющая «ПСЖ», хочет инвестировать в другие клубы. Сообщается, что уже ведутся переговоры с несколькими командами
Катарский инвестиционный фонд QSI, выкупивший в 2011 году 70% акций «ПСЖ», хочет вложиться в другие клубы.
QSI начал процесс приобретения акций португальского клуба «Брага».
По информации издания L'Equipe, сейчас QSI проявляет интерес к нескольким клубам, в том числе к испанской «Малаге». Сообщается, что в данный момент ведутся переговоры о покупке доли клуба, QSI хочет стать миноритарным акционером «Малаги».
Sports daily добавляет, что QSI также ведет переговоры с двумя другими европейскими и двумя южноамериканскими клубами, в том числе с командой из Бразилии.
Как думаете, вложения QSI в другие клубы повлияют на финансирование «ПСЖ»?
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