8 комментариев

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Запрещается черная одежда и флаги. «ПСЖ» отправил фанатам письма с возмутительными ограничениями на посещение трибуны «Парк де Пренс»

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У «ПСЖ» назрел очередной конфликт с фанатами. На этот раз поводом для разногласий послужили электронные письма, которые получили болельщики с трибуны Boulogne арены «Парк де Пренс».

Начать нужно с небольшой исторический справки. На трибуны Auteuil и Boulogne, которые находятся за воротами, обычно ходили активные фанаты клуба. В 2016 году несколько групп болельщиков «ПСЖ» объединились в Collectif Ultra Paris, который после долгих переговоров занял трибуну Auteuil. Но и на Boulogne остались активные фанаты клуба.

Болельщики парижан во Франции и за рубежом могут связаться с «ПСЖ», чтобы создать официальный местный фан-клуб. Члены таких сообществ могут приобрести групповые билеты на матчи столичной команды. Обычно таким фанатам клуб предоставляет билеты на трибуну Boulogne.

На днях президенты нескольких фан-клубов получили электронные письма с напоминанием о том, как следует вести себя болельщикам во время матчей на трибуне Boulogne. На эту рассылку обратил внимание журналист французского издания France Bleu. Вот так выглядят письмо клуба к фанатам:

Клуб просит болельщиков соблюдать три правила. Во-первых, фанатам запрещено меняться местами. Даже если другой человек согласен уступить свое место, делать это нельзя.

Во-вторых, весь матч фанаты на трибуне Boulogne должны сидеть на своих местах, наблюдать за игрой стоя запрещено.

В-третьих, фанатам категорически запрещается проносить на трибуну предметы для активного боления, например, флаги. Кроме того, болельщики своим видом не должны напоминать ультрас клуба – теперь люди не могут приходить на трибуну в черной одежде, которая напоминает одежду ультрас.

За нарушение этих правил «ПСЖ» оставляет за собой право лишить членов фан-клуб возможности организованно получать билеты на матчи.

Требования к фанатам кажутся абсурдными. Создается впечатление, что клуб хочет превратить сектор активной поддержки «ПСЖ» в трибуну молчаливых зрителей. Такой подход к работе с болельщиками убивает атмосферу футбола на стадионе.

Как вы смотрите на подобные ограничения?

8 комментариев

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папа Джо
надо просто Fan ID ввести
+34
-2
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Зеленый Хорек
Как же они себе в ногу стреляют
+6
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Snag
Они запрещают черное? Это расизм!
+4
0
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Анатолий Magicbrain
Ответ папа Джо
надо просто Fan ID ввести
Зато кубок Франции раскрутят!)
+2
0
+2
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Helge
всего-то надо было ввести фан-уйди, и проблема решится сама собой
0
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Никита Филимонов
Ответ Alon Raven
1. Это и так нельзя делать. Просто напомнили им об этом. 2. Вполне логично. Вечно мешают низким людям смотреть. 3. А сколько "экспертов" тут кричали о том, что мусульмане под себя всё подгребут.. А ведь чёрный - религиозный цвет для мусульман. Отдельные движения носят обязательно чёрный цвет. Они как раз недалеко, сразу за берберами...
Черный цвет теперь прерогатива мусульман? Вон оно как... Держи в курсе!
+1
-1
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