Килиан Мбаппе продолжает ставить рекорды.

В матче против «Ланса» капитан сборной Франции забил. Теперь Мбаппе делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров Лиги 1 с Джонатаном Дэвидом.

Оба игрока записали на свой счет по 20 голов, Килиан обходит канадца по голевым передачам – у парижанина на один ассист больше.

В этом сезоне Мбаппе может в пятый раз в своей карьере стать лучшим бомбардиром Лиги 1. Если нападающему это удастся, то он войдет в узкий круг футболистов, которым также покорилось это достижение. Пять раз лучшими бомбардирами французского первенства становились Жан-Пьер Папен, а также аргентинцы Делио Оннис и Карлос Бьянки.

Но лишь Папен смог стать лучшим бомбардиром Лиги 1 пять раз подряд. У Мбаппе есть все шансы повторить достижение соотечественника уже в этом сезоне. Килиану всего 24 года, так что он вполне способен не только повторить, но и побить рекорд Жан-Пьера.

Получится ли у нападающего «ПСЖ» стать лучшим бомбардиром чемпионата Пятой республики в этом сезоне?