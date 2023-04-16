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В этом сезоне Мбаппе может повторить солидный рекорд Лиги 1

Жан-Пьер Папен Жан-Пьер Папен
Карлос Бьянки
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе продолжает ставить рекорды.

В матче против «Ланса» капитан сборной Франции забил. Теперь Мбаппе делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров Лиги 1 с Джонатаном Дэвидом.

Оба игрока записали на свой счет по 20 голов, Килиан обходит канадца по голевым передачам – у парижанина на один ассист больше.

В этом сезоне Мбаппе может в пятый раз в своей карьере стать лучшим бомбардиром Лиги 1. Если нападающему это удастся, то он войдет в узкий круг футболистов, которым также покорилось это достижение. Пять раз лучшими бомбардирами французского первенства становились Жан-Пьер Папен, а также аргентинцы Делио Оннис и Карлос Бьянки.

Но лишь Папен смог стать лучшим бомбардиром Лиги 1 пять раз подряд. У Мбаппе есть все шансы повторить достижение соотечественника уже в этом сезоне. Килиану всего 24 года, так что он вполне способен не только повторить, но и побить рекорд Жан-Пьера.

Получится ли у нападающего «ПСЖ» стать лучшим бомбардиром чемпионата Пятой республики в этом сезоне?

2 комментария

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predMBAPPE
Ответ Hella black
Киллиану нужно переходить в сильный чемп. Чем дольше он будет в Лиге1,тем меньше там останется рекордов и достижений,вообще ! Он метеором пройдётся по все возможным голевым показателям во Франции.
В Россию что ли?
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Hella black
Киллиану нужно переходить в сильный чемп. Чем дольше он будет в Лиге1,тем меньше там останется рекордов и достижений,вообще ! Он метеором пройдётся по все возможным голевым показателям во Франции.
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