Руководство «ПСЖ» долгое время хочет выкупить у города «Парк де Пренс», но парижская мэрия никак не может договориться с клубом о сумме, которую шейхам придется выложить за домашнюю арену команды Гальтье.

Получив отказ, «ПСЖ» начал работу над приобретением «Стад де Франс». Но такой расклад не вдохновил парижских чиновников.

Министр спорта Парижа Пьер Рабадан в эфире BFM Paris заявил, что мэрия готова продолжить с «ПСЖ» переговоры о «Парк де Пренс»:

«Переговоры прекратились после того, как «ПСЖ» сделал крайне слабое предложение о покупке стадиона. Мы заявили, что не хотим продавать «Парк де Пренс», но есть и другие варианты. Мы сказали «ПСЖ», что хотели бы предложить им эти варианты, но пока не получили ответ.

На данный момент клуб нам не отвечает. Надеюсь, что ситуация изменится как можно скорее, чтобы чтобы мы могли представить клубу решения вопроса, которые, по нашему мнению, будут правильными. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» остался на «Парк де Пренс», это наше общее намерение».

Ранее Мэр Парижа Анн Идальго заявляла о готовности правительства предложить «ПСЖ» долгосрочную аренду стадиона. Клуб предлагал правительству 38 млн евро за свою домашнюю арену, которую городской департамент оценил в 350 млн евро.

Впрочем, судя по последним новостям, руководство «ПСЖ» не готово идти на компромиссы и рассматривает лишь вариант с покупкой стадиона.

Как думаете, чем закончится эта история? «ПСЖ» останется на «Парк де Пренс», договорившись с мэрией Парижа, или клуб переедет на «Стад де Франс»?