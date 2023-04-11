Килиан Мбаппе поддержал Дайо Упамекано после того, как на этой неделе защитник подвергся расистским оскорблениям. Капитан сборной Франции требует принятия мер против виновных.

«Манчестер Сити» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 3:0 во вторник вечером в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Соперники использовали ошибки Упамекано, поскольку француз был не в лучшей форме. Во время матча футболист подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.

В интервью телеканалу France 3 Мбаппе призвал болельщиков прекратить оскорблять игроков на расовой почве. Он также ждет действий, а не только обещаний от УЕФА.

«Это просто нонсенс! В какой-то момент люди должны остановиться. Уже недостаточно осуждать, надо действовать и говорить стоп. Грустно констатировать, но это стало обычным делом. Мы устали от этого».