Леонардо не против возвращения в «ПСЖ». У клуба есть четкая позиция
По информации Foot Mercato, Леонардо был бы не против вернуться на пост спортивного директора «ПСЖ».
Бразилец покинул клуб летом прошлого года, Араужо заменил Луиш Кампуш. Сейчас Леонардо ищет новую работу и рассматривает вариант с возвращением в «ПСЖ».
Источник добавляет, что руководство клуба не заинтересовано в кандидатуре Леонардо.
Удивительно, что Араужо вообще захотел вернуться в столицу Франции. После отставки бразильца в СМИ появилась информация о конфликтах между Аль-Хелайфи и Леонардо. Менеджера также критиковали за провальные трансферы.
А чем вам запомнился Леонардо на должности спортивного директора «ПСЖ»?
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