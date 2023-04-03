По информации Foot Mercato, Леонардо был бы не против вернуться на пост спортивного директора «ПСЖ».

Бразилец покинул клуб летом прошлого года, Араужо заменил Луиш Кампуш. Сейчас Леонардо ищет новую работу и рассматривает вариант с возвращением в «ПСЖ».

Источник добавляет, что руководство клуба не заинтересовано в кандидатуре Леонардо.

Удивительно, что Араужо вообще захотел вернуться в столицу Франции. После отставки бразильца в СМИ появилась информация о конфликтах между Аль-Хелайфи и Леонардо. Менеджера также критиковали за провальные трансферы.

А чем вам запомнился Леонардо на должности спортивного директора «ПСЖ»?