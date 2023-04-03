ПСЖ
Блог

Леонардо не против возвращения в «ПСЖ». У клуба есть четкая позиция

Леонардо Леонардо
Луиш Кампуш
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Футбол Футбол

По информации Foot Mercato, Леонардо был бы не против вернуться на пост спортивного директора «ПСЖ».

Бразилец покинул клуб летом прошлого года, Араужо заменил Луиш Кампуш. Сейчас Леонардо ищет новую работу и рассматривает вариант с возвращением в «ПСЖ».

Источник добавляет, что руководство клуба не заинтересовано в кандидатуре Леонардо.

Удивительно, что Араужо вообще захотел вернуться в столицу Франции. После отставки бразильца в СМИ появилась информация о конфликтах между Аль-Хелайфи и Леонардо. Менеджера также критиковали за провальные трансферы.

А чем вам запомнился Леонардо на должности спортивного директора «ПСЖ»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий