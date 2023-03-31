Поставил точку в слухах.

19-летнего хавбека «ПСВ» Хави Симонса, который с 2019 до 2022 год находился в системе «ПСЖ», активно связывают с возвращением в клуб. Однако согласно цитате, которую приводит инсайдер Фабрицио Романо, молодой игрок не горит желанием оформлять трансфер во Францию.

«Люди спрашивают меня о пункте для «ПСЖ», по которому они могут вернуть меня. А я говорю им: я подписал контракт с «ПСВ» на 5 лет, не так ли? Я хочу творить великие дела здесь».

Хавбек покинул Париж прошлым летом свободным агентом. У «ПСЖ» остался пункт о выкупе за 12 млн евро, но последнее слово за самим игроком. Сейчас его трансферную стоимость оценивают в 30 млн евро.