«ПСЖ» рассматривает возможность трансфера голкипера «Реала» – Тибо Куртуа. По информации издания El Nacional, парижане считают, что бельгиец способен помочь французской команде наконец выиграть Лигу чемпионов.

Источник добавляет, что Аль-Хелайфи недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы, поэтому думает над сменой вратаря.

Но подписать Куртуа парижанам будет сложно. Контракт 30-летнего бельгийца с «Мадридом» рассчитан до 2026 года, а сумма отступных за голкипера составляет 700 млн евро. Сообщалось, что Перес не планирует отпускать Куртуа, сам Тибо счастлив в Испании.

В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 38 матчей во всех соревнованиях. Джанлуиджи пропустил 40 голов, в 12-ти матчах итальянец оставил свои ворота сухими.

Как вам такая идея руководства «ПСЖ»? Кого бы выбрали вы между Куртуа и Доннаруммой?