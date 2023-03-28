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«ПСЖ» хочет купить звезду «Реала». Клуб уверен, что этот игрок поможет парижанам выиграть ЛЧ

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Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Футбол Футбол

«ПСЖ» рассматривает возможность трансфера голкипера «Реала» – Тибо Куртуа. По информации издания El Nacional, парижане считают, что бельгиец способен помочь французской команде наконец выиграть Лигу чемпионов.

Источник добавляет, что Аль-Хелайфи недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы, поэтому думает над сменой вратаря.

Но подписать Куртуа парижанам будет сложно. Контракт 30-летнего бельгийца с «Мадридом» рассчитан до 2026 года, а сумма отступных за голкипера составляет 700 млн евро. Сообщалось, что Перес не планирует отпускать Куртуа, сам Тибо счастлив в Испании.

В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 38 матчей во всех соревнованиях. Джанлуиджи пропустил 40 голов, в 12-ти матчах итальянец оставил свои ворота сухими.

Как вам такая идея руководства «ПСЖ»? Кого бы выбрали вы между Куртуа и Доннаруммой?

2 комментария

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кто-то
Им никто не поможет выиграть лигу чемпионов, пока у них бардак в команде, пока у них тренер ниже некоторых игроков, пока их скамейку составляют либо 17-летние пацаны, либо игроки серединки, пока они не научатся грамотно совершать трансферы (ну как клуб, который хочет выиграть ЛЧ подписывает Ренату Саншеша и Витинью), и наконец попытаться снять с себя прозвище «денежных мешок» либо хоты бы чуть ослабить его. А подписание Куртуа не поможет, когда полузащита и защита играют на расслабоне, да и нападение тоже
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zinovy itskovich
Звёзды не нужно покупать, звёзды нужно создавать. С такой командой защиты никакой вратарь не сможет показать свои способности. Это у них не игра в футбол, защита играет в поддавки.
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