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Сегодня «ПСЖ» поддерживают необычные болельщики. На «Парк де Пренс» заметили двух звездных гостей

Ким Кардашьян
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Кейлор Навас Кейлор Навас
Серхио Рамос Серхио Рамос
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Попали в кадр.

В воскресенье вечером «ПСЖ» принимает «Ренн» на «Парк де Пренс» в последнем матче перед международным перерывом.

И игроки парижской команды наверняка должны чувствовать особую поддержку, так как на трибунах появилось двое неожиданных гостей.

Первый ― Кейлор Навас. Вратарь покинул «ПСЖ» в январе, так как под руководством Гальтье он сыграл всего 2 матча в первой половине сезона, и то оба в Кубке. Теперь он стабильно выступает в «Ноттингем Форест», так как Дин Хендерсон восстанавливается от травмы.

Костариканец сидит на трибунах с Серхио Рамосом, который не может играть из-за недавно полученного повреждения.

Появление второго гостя еще более удивительно. Перед игрой на «Парк де Пренс» заметили Ким Кардашьян.

Светская львица на этой неделе уже засветилась на одном футбольном матче ― она с детьми посетила 1/8 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Спортингом». Однако сегодня, судя по всему, она одна. Уже давно о Ким ходят слухи, что она болеет за «ПСЖ». В начале 2022 года ее заметили в ретро футболке парижского клуба сезона 2001/02, а ее сестра Кендалл тоже активно поддерживает команду.

 Будем надеяться, что звездная поддержка поможет парижанам выиграть.

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