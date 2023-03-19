Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен призвал фанатов клуба освистать Марко Верратти.

Сегодня вечером команда Кристофа Галтье вернется на «Парк де Пренс» после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Баварии», чтобы сыграть с «Ренном».

Все помнят, как болельщики освистали Лео Месси и Неймара после вылета из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, велика вероятность того, что сегодня ситуация повторится.

Бывший вингер сборной Франции и «ПСЖ» считает, что болельщики должны выместить свою злобу именно на Верратти:

«Марко Верратти уже 10 лет в клубе. Он недостаточно серьезен, он ведет себя не как профессионал. Ему нужно свистеть не меньше, чем остальным», - цитирует Ротена PSGTalk.

Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года и на протяжении многих лет является ключевым игроком клуба.

Итальянец выиграл в общей сложности 29 трофеев за время своего пребывания в столице Франции, в том числе восемь титулов Лиги 1.

Но именно потеря мяча Верратти привела ко второму голу Эрика Шупо-Мотинга в матче «ПСЖ» с «Баварией» ранее в этом месяце.