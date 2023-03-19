«Он недостаточно серьезен». Жером Ротен призывает болельщиков освистать игрока «ПСЖ»
Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен призвал фанатов клуба освистать Марко Верратти.
Сегодня вечером команда Кристофа Галтье вернется на «Парк де Пренс» после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Баварии», чтобы сыграть с «Ренном».
Все помнят, как болельщики освистали Лео Месси и Неймара после вылета из Лиги чемпионов в прошлом сезоне, велика вероятность того, что сегодня ситуация повторится.
Бывший вингер сборной Франции и «ПСЖ» считает, что болельщики должны выместить свою злобу именно на Верратти:
«Марко Верратти уже 10 лет в клубе. Он недостаточно серьезен, он ведет себя не как профессионал. Ему нужно свистеть не меньше, чем остальным», - цитирует Ротена PSGTalk.
Марко Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года и на протяжении многих лет является ключевым игроком клуба.
Итальянец выиграл в общей сложности 29 трофеев за время своего пребывания в столице Франции, в том числе восемь титулов Лиги 1.
Но именно потеря мяча Верратти привела ко второму голу Эрика Шупо-Мотинга в матче «ПСЖ» с «Баварией» ранее в этом месяце.
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