9 комментариев

По информации журналиста Жоана Фонтеса, Лионелем Месси снова интересуются в Саудовской Аравии.

А если быть точнее - в «Аль-Иттихад Джидда».

Владельцы заинтересованы в подписании Лео в качестве свободного агента. Саудовцы готовы отправить ему предложение в размере 88 миллионов евро в год по 2-летнему контракту. Они хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Уже ждете дерби «Аль-Иттихад» - «Аль-Наср»?