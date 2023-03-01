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💣 Саудовский клуб хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории. Они готовы предложить ему 88 миллионов евро в год 😱😱😱

Лионель Месси Лионель Месси
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
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По информации журналиста Жоана Фонтеса, Лионелем Месси снова интересуются в Саудовской Аравии.

А если быть точнее - в «Аль-Иттихад Джидда».

Владельцы заинтересованы в подписании Лео в качестве свободного агента. Саудовцы готовы отправить ему предложение в размере 88 миллионов евро в год по 2-летнему контракту. Они хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Уже ждете дерби «Аль-Иттихад» - «Аль-Наср»?

9 комментариев

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Dylan Walker
Ответ Игорь Климов
Ты это про одного португальского Кринжа7, да?
Про тебя
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Naidz NAU
месяц назад предлагали ведь 200?
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Виталий Миронов
Такие деньги за игру не платят ,там только реклама за нее бол шой куш, был бы он не так распиарен нафиг он бы не нужен был со своей талантливой игрой .
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Alcibiades
88 млн на 14 лет)
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garp
зарплату Месси мы предложим
+1
0
+1
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Игорь Климов
Ответ Dylan Walker
За что платить столько денег этому болванчику? За липовые заслуги?)))
Ты это про одного португальского Кринжа7, да?
0
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-1
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Raybay
12 января в Mundo Deportivo: «Аль-Хилаль» готов предложить Месси 300 млн долларов в год. Это даже больше, чем будет получать Роналду – зарплата португальца составит 200 млн долларов ежегодно.

В Саудовской Аравии считают, что подписание двух игроков такого масштаба положительно скажется на чемпионате страны и значительно повысит интерес к лиге, а еще увеличит шансы принять ЧМ-2030.
+1
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BeastI666I
Ответ Dylan Walker
За что платить столько денег этому болванчику? За липовые заслуги?)))
как можно такое сморозить? ))))
+3
0
+3
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Dylan Walker
За что платить столько денег этому болванчику? За липовые заслуги?)))
0
-4
-4
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