9 комментариев

💣 Саудовский клуб хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории. Они готовы предложить ему 88 миллионов евро в год 😱😱😱
По информации журналиста Жоана Фонтеса, Лионелем Месси снова интересуются в Саудовской Аравии.
А если быть точнее - в «Аль-Иттихад Джидда».
Владельцы заинтересованы в подписании Лео в качестве свободного агента. Саудовцы готовы отправить ему предложение в размере 88 миллионов евро в год по 2-летнему контракту. Они хотят сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
Уже ждете дерби «Аль-Иттихад» - «Аль-Наср»?
В Саудовской Аравии считают, что подписание двух игроков такого масштаба положительно скажется на чемпионате страны и значительно повысит интерес к лиге, а еще увеличит шансы принять ЧМ-2030.