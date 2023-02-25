В ближайшем будущем Лионель Месси может вернуться в Аргентину, во всяком случае в этом уверен приятель Лео, бывший игрок «МанСити» и «бело-голубых» Серхио Агуэро.

В прямом эфире в социальных сетях Серхио проговорился:

«Лео серьезно рассматривает возможность сыграть за «Ньюэллс».

Ожидается, что Месси появится в презентационном матче бывшей звезды «Ливерпуля» Макси Родригеса в июне в «Росарио», домашнем стадионе «Ньюэллс Олд Бойз». Говоря о заявлении Агуэро, Родригес сказал, что еще ничего не решено:

«Кун – это Кун, он молчать не может, но мы посмотрим. Сложно говорить о этом, потому что потом сразу появляется множество слухов. Давайте подождем и посмотрим, не будем опережать события», - заявил Макси Родригес.

Месси сделал блестящую карьеру в молодежной команде «Ньюэллс Олд Бойз», забив 234 гола в 176 играх. Затем перешел в «Барселону» в 13-летнем возрасте, после подписания контракта на салфетке.