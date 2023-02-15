«Челси» хочет летом забрать у «ПСЖ» Неймара. Боули встречался в Париже с Аль-Хелайфи

Давно видит бразильца в АПЛ.

Летом 2022 года казалось, что уход Неймара из «ПСЖ» практически неизбежен. «Челси» и Томас Тухель хотели видеть бразильца у себя. Немецкий тренер очень уважает форварда и агитировал руководство купить его. Игрок остался, но в Лондоне не отказались от возможности привезти его на «Стэмфорд Бридж».

По информации Le Parisien, американский владелец «синих» Тодд Боули во вторник был в Париже. Он отобедал с Насером Аль-Хелайфи, президентом «ПСЖ» и президентом Европейской ассоциации клубов. Катарец регулярно обменивается мнениями с боссами крупных европейских команд. Они говорят о правилах, развитии, борьбе с Суперлигой, а иногда и об игроках.

Боули буквально обожает Неймара и не уловил в словах своего собеседника яростного желания удержать игрока, которого купили в 2017 году за 222 млн евро. Наоборот, то, как играет и ведет себя бразилец, некоторых в клубе раздражает.

«ПСЖ» готов отпустить его, чтобы освободиться от его зарплаты и избавиться от игрока с ухудшившимся имиджем», − отмечает человек, близкий к клубу.

Неймар чистыми получает около 36 млн евро, а трансфер оценивается в 60 млн евро, что не проблема для «Челси». За год клуб Боули потратил около 600 млн евро, из них 370 млн только в зимнее трансферное окно.

Интересно, что Боули даже готов привести тренера под бразильца. Он интересуется Луисом Энрике, при котором Неймар отыграл три сезона и выиграл Лигу чемпионов. Неизвестно, согласится ли форварда на АПЛ, но он точно знает об интереса и раздумывает о нем.

В клубе опровергли, что на встрече Боули и Аль-Хелайфи обсуждался Неймар и категорически отрицают намерение продать игрока.