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Альфонсо Дэвис - фанат Месси: Лео отказался меняться футболками после тех самых 8:2, но вчера игрок «Баварии» получил заветную майку ❤️

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Явно был очень взволнован.

В 2020 году Альфонсо Дэвис попросил у Лионеля Месси его футболку после того, как «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 8:2.

Тогда ничего не получилось – позже канадец сказал, что Месси «немного расстроился», но он надеется, что в следующий раз у него все получится.

Во вторник вечером он наконец-то осуществил свою мечту и получил заветную майку ❤️

6 комментариев

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barca1899messi
Ответ MajestySport
Как надменно, Роналду себе такого не позволяет по отношению к своим соперникам, вся суть тихони Месси.
Кстати ещё Роналду обалденный чувак он единственный Кто способен отобрать микрофон у корреспондента и выбросить его в реку он Единственный кто тыкает пальцами в з****** своим одноклупникам он Единственный кто пытается украсть гол у своего же одноклубника и записать его на свой счёт он просто шикарен
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Sadullo
Макака
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barca1899messi
Ответ MajestySport
Как надменно, Роналду себе такого не позволяет по отношению к своим соперникам, вся суть тихони Месси.
Ты прав Как ты права Роналду позволяет только хватать телефон у ребёнка и разбивать его вдребезги а поменяться футболкой он с удовольствием
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MajestySport
Как надменно, Роналду себе такого не позволяет по отношению к своим соперникам, вся суть тихони Месси.
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predMBAPPE
Кто читал комментарии? Месси опять виноват во всем или в этот раз отскочил?))) Дэвиса поздравляю с трофеем)
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Raindrop Drop Top
Понимает, какая цена будет у этой футболки через 10 лет, когда Великий закончит карьеру. Футболка, которую будут передавать поколениями и чтить легендарную историю аргентинского Бога наравне с Марадоной
+3
-2
+1
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