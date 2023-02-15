Альфонсо Дэвис - фанат Месси: Лео отказался меняться футболками после тех самых 8:2, но вчера игрок «Баварии» получил заветную майку ❤️

Явно был очень взволнован.

В 2020 году Альфонсо Дэвис попросил у Лионеля Месси его футболку после того, как «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 8:2.

Тогда ничего не получилось – позже канадец сказал, что Месси «немного расстроился», но он надеется, что в следующий раз у него все получится.

Во вторник вечером он наконец-то осуществил свою мечту и получил заветную майку ❤️