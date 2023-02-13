Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» назначил нового тренера. Иначе он грозится уйти

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Сообщается, что Килиан Мбаппе уведомил «ПСЖ» о том, что он останется в клубе, если его возглавит Зинедин Зидан. Французский форвард подписал новый трехлетний контракт с парижанами только в мае прошлого года. Тем не менее, слухи о его уходе все растут: одной из причин называется то, что он недоволен тем, что клуб хочет продлить контракт с Лионелем Месси, поэтому Килиан не будет занимать главную роль.

Испанское издание El Nacional сообщает, что при подписании нового соглашения парижане пообещали 24-летнему игроку, что он станет звездой клуба, однако ему приходится бороться за этот титул Месси и Неймаром. Потенциальное назначение Зидана могло бы исправить недовольство между нападающим и клубом.

В статье утверждается, что Мбаппе очень хочет, чтобы им руководил герой его детства. Он хочет, чтобы бывший тренер «Реала» сменил Кристофа Гальтье в следующем сезоне. Он считает, что под руководством Зидана он станет центром команды.

Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уже ведет переговоры о том, чтобы заманить Зизу в «Парк де Пренс», и тем самым не дать нападающему уйти.

Зидан находится без работы с 2021 года, когда он покинул «Реал».