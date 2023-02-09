«ПСЖ» надеется привлечь звездного тренера. Нассер Аль-Хелайфи готов предложить ему абсолютно любую зарплату

Решили воспользоваться случаем.

Президент «ПСЖ» Наcсер Аль-Хелайфи, как сообщается, готов выложить любые деньги, чтобы привести Пепа Гвардиолу на «Парк де Пренс». На данный момент будущее испанца в «Манчестер Сити» выглядит неопределенным после того, как Премьер-лига выдвинула обвинения в финансовых махинациях против клуба.

Согласно информации El Nacional, Аль-Хелайфи хочет провернуть самую большую сделку с момента подписания контракта с Лионелем Месси. Он хочет привлечь Гвардиолу, чтобы он помог парижанам выиграть Лигу чемпионов, поэтому президент клуба готов предложить специалисту любую зарплату, которую он пожелает.

Президент «ПСЖ» хочет воспользоваться нестабильностью клуба из-за обвинений и переманить Гвардиолу. Ранее тренер заявлял, что покинет клуб, если выяснится, что ему лгали о финансовых нарушениях.

Прошлым летом «ПСЖ» нанял Кристофа Гальтье, но на данный момент клуб готов ухватиться за шанс привлечь Пепа.