Мбаппе пропустит кубковый матч «ПСЖ» против «Марселя». Тренер «южан» не считает, что его команде будет легче

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с «Марселем».

Принципиальную для парижан встречу однозначно пропустит Килиан Мбаппе, который получил травму в игре 21-го тура Лиги 1.

Игорь Тудор, главный тренер «Марселя», объяснил, почему считает, что отсутствие Мбаппе кардинально не изменить игру команды Гальтье:

«При всем уважение к остальным футболистам Мбаппе сейчас является лучшим футболистом планеты. Конечно, его отсутствие сыграет нам на руку, но не стоит забывать, что у «ПСЖ» есть другие футболисты, способные перевернуть ход игры».

Действительно, у Гальтье и без Мбаппе в атаке остаются сильные игроки – Месси и Неймар.

Как думаете, справится ли «ПСЖ» с «Марселем» без Килиана на поле?