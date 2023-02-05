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Мбаппе пропустит кубковый матч «ПСЖ» против «Марселя». Тренер «южан» не считает, что его команде будет легче

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Игор Тудор Игор Тудор
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В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с «Марселем».   

Принципиальную для парижан встречу однозначно пропустит Килиан Мбаппе, который получил травму в игре 21-го тура Лиги 1.

Игорь Тудор, главный тренер «Марселя», объяснил, почему считает, что отсутствие Мбаппе кардинально не изменить игру команды Гальтье:

«При всем уважение к остальным футболистам Мбаппе сейчас является лучшим футболистом планеты. Конечно, его отсутствие сыграет нам на руку, но не стоит забывать, что у «ПСЖ» есть другие футболисты, способные перевернуть ход игры».

Действительно, у Гальтье и без Мбаппе в атаке остаются сильные игроки – Месси и Неймар. 

 Как думаете, справится ли «ПСЖ» с «Марселем» без Килиана на поле?

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