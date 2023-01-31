Фабиан Руис в игре с «Монпелье» - топ. Смотрим статистику
Фабиан Руис был шикарен против «Монпелье».
Он забил гол на 55-й минуте, а затем отдал великолепный ассист на Лео Месси.
Но помимо этих двух действий, испанец продемонстрировал очень важную бойню в центре поля, за что наша редакция принесла ему оценку 8/10.
Статистика Фабиана Руиса:
1 гол
1 ассист
1 удар в створ
101 касаний мяча
2 ключевых паса
1/1 успешных попыток дриблинга
2/3 удачных подкатов
Выиграно 4 верховых дуэли из 5
Можно считать, что полузащитник показал свою самую успешную игру с момента перехода в «ПСЖ» прошлым летом.
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