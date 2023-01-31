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Фабиан Руис в игре с «Монпелье» - топ. Смотрим статистику

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Фабиан Руис Фабиан Руис
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Фабиан Руис был шикарен против «Монпелье».

Он забил гол на 55-й минуте, а затем отдал великолепный ассист на Лео Месси.

Но помимо этих двух действий, испанец продемонстрировал очень важную бойню в центре поля, за что наша редакция принесла ему оценку 8/10.

Статистика Фабиана Руиса:

1 гол

1 ассист

1 удар в створ

101 касаний мяча

2 ключевых паса

1/1 успешных попыток дриблинга

2/3 удачных подкатов

Выиграно 4 верховых дуэли из 5

Можно считать, что полузащитник показал свою самую успешную игру с момента перехода в «ПСЖ» прошлым летом.

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