📹 «ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) в товарищеском матче: 18-летний Гарби стал главным героем встречи

«ПСЖ» выиграл товарищеский матч против «Парижа» (2:1). На 16-й минуте встречи счет открыл Норди Мукиеле, потом на 67-й минуте его поддержал Исмаэль Гарби, а в концовке матча защитник Юнес Эль-Аннаш забил автогол.

18-летний Гарби стал главным героем игры, записав в свой актив не только забитый мяч, но и голевую передачу.

Марко Верратти, Ренату Саншеш и Серхио Рамос вышли в стартовом составе, Марко отыграл 46 минут, а Рамос и Саншеш по 60.

Давайте посмотрим голы, которые забили подопечные Кристофа Гальтье:

Норди Мукиеле забивает с передачи Исмаэля Гарби.

Уже сам Гарби отправляет мяч в ворота соперника.

Следующий товарищеский матч «ПСЖ» проведет с «Кевийи» 21 декабря.