«Они хотят, чтобы мы ушли». Нассер Аль-Хелайфи утверждает, что «ПСЖ» больше не рады на «Парк де Пренс»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи недавно признался, что клубу больше не рады на «Парк де Пренс». Стадион был домом для парижан с 1974 года. Однако, в последнее время «ПСЖ» не чувствует поддержку властей города и готов рассмотреть новые возможности.

«На «Парк де Пренс» нам больше не рады. Власти оказывают на нас давление, хотят, чтобы мы ушли. Мы от этого уже устали. Я люблю «Парк де Пренс» - это наша история, и я уважаю ее больше, чем что-либо», - заявил Нассер Аль-Хелайфи в интервью First Post.

«Приоритетом для нас всегда было остаться, но я не думаю, что в Париже этого хотят. Мы инвестировали 80 млн евро в стадион, но он не наш. Кто согласится на такие условия?».

Руководитель департамента городского развития Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что «ПСЖ» вынуждает город продать стадион:

«В «ПСЖ» говорят: «Мы инвестируем 500-600 млн в реконструкцию стадиона, только если мы будем его владельцами». Мы не готовы продавать «Парк де Пренс» - это достояние города и парижан».

«Переговоры ведутся, мы сказали клубу, что хотим знать, сколько они готовы предложить за стадион, прежде чем решим, продавать или нет. Пока мы не договорились».

«Парк де Пренс» был построен в 1897 году, стадион был домом для сборной Франции пока к чемпионату мира 1998 года не появился «Стат де Франс».