По нулям: Кейлор Навас едет на чемпионат мира без игровой практики в «ПСЖ»

Кейлор Навас готовится помочь сборной Коста-Рики в борьбе на чемпионате мира.

В 2014 году в Бразилии костариканцы смогли дойти до 1/4 финала турнира, сыграв 5 матчей, одержав две победы, две ничьи и проиграв один раз, а также пропустив всего 3 гола. В четвертьфинале команда Наваса уступила сборной Нидерландов в серии пенальти. Тогда костариканцы произвели хорошее впечатление, а Кейлор оказался в «Мадриде».

В 2018 году путь сборной Коста-Рики на чемпионате мира в России был короче: они сыграли в трех матчах (два закончились поражением, один ничьей), пропустили 5 голов и финишировали на третьем месте в группе Е.

Давайте посмотрим на статистику голкипера во время чемпионатов мира 2014 и 2018г.

Текущий сезон в Париже для Кейлора Наваса простым не назовешь. Кристоф Гальтье постановил, что в «ПСЖ» есть только один вратарь – это Доннарумма, поэтому Навас еще не сыграл ни одного матча со старта сезона, а травмы мешали ему попадать даже в заявку.

Может быть Кейлору повезет больше в составе сборной?