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Без Месси: новости команд и возможный состав «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»

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«ПСЖ» отправится в гости к «Лорьяну» в 14-м туре Лиги 1. Хозяева поля занимают четвертую строчку чемпионата Франции, для команды Гальтье эта встреча может стать не самой простой.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящую игру.  

Новости команд

«Лорьян» 

На матч с парижанами не выйдут лишь два игрока –  Абержель и Лорик.

«ПСЖ»

Месси пропустит встречу 14-го тура, Лео повредил ахилл. Кимпембе борется с похожей травмой и тоже не выйдет на матч с «Лорьяном». Вне заявки также остались Пембеле, Навас и Руис.

Возможный состав «ПСЖ» на матч с «Лорьяном» 

С каким счетом закончится встреча команд? Делитесь версиями в комментах!

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