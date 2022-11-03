📸Защитник «Ювентуса» чуть не раздел Мбаппе. Такое уже было в матче против «Барселоны»

В матче «ПСЖ» против «Ювентуса» Килиан Мбаппе устроил настоящий перформанс.

Француз проскочил двух защитников «бьянконери» и забил гол потрясающим дальним ударом. В сети завирусилось фото, на котором Федерико Гатти отчаянно пытается остановить Мбаппе, хватая парижанина за футболку. Разумеется, защитнику «Ювентуса» это не помогло, Килиан все равно забил.

А фанаты «ПСЖ» вспомнили похожий эпизод из матча их любимой команды с «Барселоной». Тогда жертвой Килиана стал Пике. Жерар тоже пытался остановить Мбаппе, и ему это также не удалось.

Вот несколько комментариев фанатов «ПСЖ»:

💭 «С Мбаппе так просто не справиться».

💭 «Эй, защитники, придумайте уже что-нибудь другое. На Мбаппе это не работает».

💭 «Лол, Гатти оставалось только применить какой-нибудь прием из регби. Иначе Килиана не остановить!»

💭 «Опытный Пике, молодой Гатти. Все равно. С Мбаппе никто не может справиться».

💭 «Мбаппе – это торнадо. Человек не способен остановить такую мощь. Защитникам лучше просто опустить руки и дать Мбаппе сделать свое дело».

Действительно, как остановить этого парня?