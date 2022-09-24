«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?

Их пытались помирить Рамос, Месси и Кампуш.

После товарищеского матча Бразилии и Ганы (3:0), где Неймар сделал две голевые передачи, журналисты поймали игрока в подтрибунке.

Сначала разговор шел о матче, а затем случился такой диалог.

– Какие у вас отношения с Мбаппе?

– Я не понимаю вопрос.

– Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

– Пффф, я не хочу отвечать, – сказал Неймар и покинул микст-зону.

Возможно, его просто достали эти вопросы. А может, между двумя звездами «ПСЖ» действительно разлад.

Про конфликт Нея и Мбаппе пишут с августа: бразильца бесило, что Килиан – первый пенальтист «ПСЖ»

• Про разногласия пишут с прошлого месяца. Все пошло с матча «ПСЖ» против «Монпелье» (5:2). Там «Париж» дважды бил пенальти. Первым подошел Мбаппе – не забил. Ко второму пошел уже Неймар – точно.

• Медиа выдали слова Кристофа Гальтье так, будто порядок на сезон определен: штатный пенальтист именно Мбаппе, а Неймар – второй в очереди. Бразильцу это не понравилось – и он пошел в соцсети. С самым мощным инструментом – лайками.

«Теперь официально: Мбаппе – штатный пенальтист «ПСЖ». Очевидно, что это прописано в контракте, потому что ни в одном другом клубе мира Неймар бы не был вторым пенальтистом в команде. Судя по всему, все из-за контракта. Мбаппе – владелец «ПСЖ», – такой твит в фан-аккаунте понравился Неймару.

И не только он. Вот второй:

«Неймар унизил вратаря (снова), когда исполнял пенальти. Мбаппе же пробил очень плохо и не реализовал удар. После матча тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды на сезон. Абсурд!»

• Дальше надежный Le Parisien сообщил, что конфликт улажен: все благодаря встрече игроков со спортивным директором Луишем Кампушем и вмешательству Серхио Рамоса. Кампуш заявил, что поведение звезд не должно навредить выступлениям команды и что «грязное белье следует стирать всей семьей».

• Мама Килиана Файза Ламари добавила: «В «ПСЖ» все улажено, все идет хорошо». Главный тренер парижан Гальтье только чуть расширил ее посыл: «Нет никаких напряженных отношений, это вообще едва ли проблема. После матча с «Монпелье» мы встретились, чтобы расставить все по своим местам. Я доволен каждой тренировкой, где все маломальские разногласия были урегулированы».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи даже провел аналогию с семьей. «Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаете эти проблемы, не так ли? Для нас такого вопроса не стоит.

Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормальное явление. Но, как только дело касается Килиана, люди сразу раздувают из мухи слона. Они хорошие приятели, хорошие партнеры. И всегда ими будут», – сказал Аль-Хелайфи.

• Показалось, все и правда затихло. В матче 4-го тура с «Монако» (1:1) Неймар сравнял счет с пенальти, а Гальтье заявил, что иерархия в команде не поменялась.

«Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись, и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом. Я оценил отношение Килиана и Неймара. Мбаппе поздравил его, а Ней – поблагодарил», – объяснил тренер парижан.

• В сентябре Мбаппе подтвердил, что легкое недопонимание было: «Наши отношения всегда были основаны на уважении. Просто иногда бывает потепление, иногда – похолодание. Такова природа наших отношений. Я его очень уважаю».

По поводу пенальти Килиан тоже сказал: «Я номер один, но это не значит, что я буду бить все пенальти. Я не думаю, что это возможно в клубе, за который играют три таких футболиста. Нужно уметь делиться. Мы будем ориентироваться на ощущения».

Новый виток конфликта – после игры с «Ювентусом». Неймар посчитал, что Мбаппе был слишком эгоистичен

• После матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1) L’Équipe сообщил о новых проблемах: Неймар взбесился из-за излишнего эгоизма Мбаппе. Один эпизод разозлил бразильца сильнее всего: когда Мбаппе ворвался в штрафную и неточно пробил по воротам с острого угла – а Неймар в это время стоял в одиночку у дальней штанги.

Ней потом даже отказался от пресс-конференции: «Вы уверены? Точно? Потому что если сегодня я буду общаться с журналистами, это создаст проблемы!» По данным L’Équipe, Неймар и Мбаппе встретились после игры и поговорили о том, что не пасовали друг другу в определенных ситуациях.

• Гальтье, конечно, вновь сгладил углы: «У Нея и Килиана очень хорошие взаимоотношения. Я не увиливанию от ответа. Они вместе тренируются, вместе часто разминаются. Да, в матче произошла такая ситуация. У вас есть две секунды, когда нужно принять решение, и Килиан был сосредоточен на ударе».

• Но Goal.com через несколько дней написал, что конфликт не улажен: несмотря на встречу, Неймар все еще возмущен тем, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды. Бразилец считает, что Килиан несет полную ответственность за конфликт. Гальтье попросил молчать об этом на публике.

По данным L’Équipe, Месси стал посредником в конфликте. Лео редко проявляет себя в раздевалке, но теперь решил вмешаться в проблему. Он не стал поучать Мбаппе и Неймара, но попытался снизить напряженность и наладить контакт между ними.

В этом сезоне у Килиана 0 ассистов на звездных партнеров

Скоро октябрь, а Килиан пока сделал 0 ассистов на Месси и Неймара.

Хотя в предыдущие годы ситуация выглядела куда лучше.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Thibault Camus, AFP/JACK GUEZ; REUTERS/Christian Hartmann