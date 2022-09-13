«Они должны говорить, что я Ману Джинобили футбола». Лионель Месси сделал неожиданное заявление о легендарном игроке НБА

Месси сравнили с великим игроком в баскетбол.

Бывшие звезды НБА Ману Джинобили и Тим Хардуэй, тренер Джордж Карл и легенда женской НБА Суин Кэш введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальная церемония состоялась в субботу, 10 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Хедлайнером субботней церемонии стал аргентинец Джинобили, который выиграл четыре чемпионата НБА в составе «Сан-Антонио» в начале 2000-х вместе с членом Зала славы Тимом Данканом и тренером Греггом Поповичем.

Джинобили — один из величайших баскетболистов Аргентины. За свою 16-летнюю карьеру Джинобили сыграл в двух Матчах всех звезд, дважды был включен в символическую сборную НБА, был признан лучшим запасным игроком сезона-2007/08 и вошел в число 30 лучших игроков за все время по количеству очков плей-офф (3054).

Один из журналистов сравнил Джинобили с семикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси. Однако аргентинец сделал скромный комментарий, заявив, что должно было быть наоборот.

Журналист Рой Немер через Твиттер процитировал бывшего игрока «Барселоны»

«Я очень горжусь тем, что журналист сказал, что Ману — это Месси в баскетболе. На самом деле они должны сказать, что я — Ману в футболе».

Ответ, достойный уважения для двух великих спортсменов современности.