В руководстве «ПСЖ» разлад. На это указывают две абсурдные истории

Между Луишем Кумпушем и Антеру Энрике, очевидно, нарастает напряжение. Два человека, которые занимаются трансферами «ПСЖ», банально не могут договориться друг с другом.

Изначально Кампуш должен был отвечать за подбор потенциальных новичков, а Энрике заниматься непосредственно переговорами с клубами.

Этот план в конечном итоге провалился. Мужчины переделывали друг за другом работу, совершенно не общались, все дошло до такой степени, что они попали в несколько абсурдных ситуаций. Французская пресса опубликовала два показательных примера.

Кейлор Навас

Голкипер был очень близок к переходу в «Наполи», но парижане не захотели платить разницу в 500 тысяч евро по сравнению с его текущим контрактом, хоть Навас и согласился на значительное понижение зарплаты.

По данным газеты Le Parisien, вечером 1 сентября Энрике объявил, что Навас останется в «ПСЖ». Ситуация очень удивила Кампуша, который был уверен, что трансфер состоится.

Карлос Солер

Газета L'Equipe сообщает, что во вторник Луиш Кампуш предложил «Валенсии» за атакующего полузащитника 18 миллионов евро плюс бонусы.

Через несколько часов клубу поступило еще одно предложение от «ПСЖ», на этот раз запрос сделал Энрике. Антеру предлагал испанцам аренду с правом выкупа.

Недопонимание между мужчинами могло стоить клубу трансфера.