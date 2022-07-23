Галтье гасит последние надежды Наваса: «Он знает, чего я жду от него в роли второго номера»

Джанлуиджи Доннарумма теперь будет основным вратарем ПСЖ.
Это подтвердил главный тренер.
«Навас знает, чего я ожидаю от него в роли второго номера», — сказал Галтье на пресс-конференции.
Галтье подтверждает, что Навас уже знает свою судьбу: «Я очень ясно дал понять вратарям в начале сезона, я не хочу ротации, я хочу работать с номером 1».
Таким образом, в позиции вратаря в «ПСЖ» больше нет никакой двусмысленности, потому что Доннарумма — единственный вратарь номер 1. Навас, похоже, согласен стать дублером итальянца.
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