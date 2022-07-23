Галтье гасит последние надежды Наваса: «Он знает, чего я жду от него в роли второго номера»

«Навас знает, чего я ожидаю от него в роли второго номера», — сказал Галтье на пресс-конференции.

Галтье подтверждает, что Навас уже знает свою судьбу: «Я очень ясно дал понять вратарям в начале сезона, я не хочу ротации, я хочу работать с номером 1».