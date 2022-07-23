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Галтье гасит последние надежды Наваса: «Он знает, чего я жду от него в роли второго номера»

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Кейлор Навас Кейлор Навас
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Джанлуиджи Доннарумма теперь будет основным вратарем ПСЖ. 

Это подтвердил главный тренер.

«Навас знает, чего я ожидаю от него в роли второго номера», — сказал Галтье на пресс-конференции.

Галтье подтверждает, что Навас уже знает свою судьбу: «Я очень ясно дал понять вратарям в начале сезона, я не хочу ротации, я хочу работать с номером 1».

Таким образом, в позиции вратаря в «ПСЖ» больше нет никакой двусмысленности, потому что Доннарумма — единственный вратарь номер 1. Навас, похоже, согласен стать дублером итальянца.

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