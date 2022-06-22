Аль-Хелайфи хочет видеть в «ПСЖ» только парижан: что это значит для Рамоса и Месси

«Мы здесь надолго. У нас лучшая тренировочная база в мире. Моя цель на ближайшие несколько лет – только парижане в команде. Лучшие в нашем регионе заслуживают играть в «ПСЖ», - заявил президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

Своим заявлением Аль-Хелайфи подтвердил трансферную политику, которой клуб будет придерживаться начиная с 2023 года. Яркий проект «ПСЖ» с таким звездами, как Лео Месси и Серхио Рамос отчасти был направлен на то, чтобы разрекламировать Катар перед стартом Чемпионата мира. Когда турнир состоится, клуб будет менее щедрым в финансовом плане.

Игроки, чьи контракты истекают в 2023 году, а это Месси, Рамос, Паредес и некоторые другие, скорее всего будут заменены на французских звезд Кристофера Нкунку и Муссу Диаби.