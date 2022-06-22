Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что футболистам, которые не являются частью проекта клуба, этим летом укажут на дверь. Аль-Хелаифи отметил, что некоторые из них пользовались ситуацией, но впредь этого не будет.

«ПСЖ» недоволен итогами сезона 2021\22, парижане проиграли Кубок Франции «Ницце», а также вылетели из Лиги Чемпионов в 1\8 финала против «Мадрида».

Парижане рассчитывают исправить ситуацию в будущем сезоне, поэтому хотят сохранить только значимых игроков. В недавнем интервью президент клуба намекнул, что любой футболист, не входящий в планы клуба, должен уйти.

«У нас четкая позиция: футболисты, не являющиеся частью проекта, должны уйти этим летом – другого пути нет. Некоторые футболисты пользовались ситуацией, но с этим покончено», - цитирует Аль-Хелаифи Фабрицио Романо.