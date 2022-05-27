«Арсенал» предлагает свою звезду «ПСЖ»

Foot Mercato утверждает, что игрок «Арсенала» Николя Пепе был предложен «ПСЖ». Игрок сборной Кот-д'Ивуара боролся за игровое время в сезоне 2021/22.

26-летний Пепе не смог оправдать свой ценник в 72 миллиона фунтов стерлингов с тех пор, как перешел в состав «канониров» летом 2019 года из «Лилля». В первые два сезона он забил 24 гола и отдал 15 результативных передач в 89 играх за «Арсенал».

Достойная статистика, но недостаточная для игрока, который был куплен за такие деньги и является рекордным по стоимости трансфером «Арсенала».

В этом сезоне он забил три гола и отдал шесть результативных передач в 23 матчах. «Арсенал» готов избавиться от него этим летом, «ПСЖ» присматривается к игроку.