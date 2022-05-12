Хави Симонс назвал Хави своим кумиром в футболе

«У меня есть много примеров в футболе. Но главный, я ношу его имя, — это Хави Эрнандес. Он заставил меня мечтать», — сказал Хави Симонс, назвая своего кумира в интервью PSG TV.

Юный футболист демонстрирует все свое восхищение звездой «Барселоны», и, несомненно, именно поэтому он решил играть в полузащите: «Его талант, его взгляд на футбол. Меня он действительно впечатлял, я фанат Хави, поэтому меня так и зовут».

Тем не менее, у Хави Симонса, возможно, никогда не будет шанса сыграть под началом Хави, который в настоящее время возглавляет «Барсу», клуб, который Симонс покинул 2 года назад, чтобы присоединиться к «ПСЖ».