«Это должно измениться». Навас высказался о ситуации с вратарями в Париже

На вопрос Canal+ о своем будущем и отношениях с Джанлуиджи Доннаруммой Кейлор Навас не дал четкого ответа:

«Ну, в конце сезона мне предстоит многому научиться. У меня очень хорошие отношения с Джиджио. Между нами нет никаких проблем. Конечно, я все еще хочу играть».

«Это непростая ситуация, так что посмотрим, что произойдет в будущем».

«Моя семья счастлива здесь, я тоже, и все относятся к нам хорошо. Посмотрим, но это должно измениться так или иначе».

Как говорит Кейлор, оба вратаря уважают друг друга, но явно хотят играть в каждом матче.

Ясно одно: в следующем сезоне конкуренция не сможет оставаться такой, и маловероятно, что «ПСЖ» расстанется с итальянским голкипером.