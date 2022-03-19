Рамос, Курзава и другие игроки: новости из лазарета «ПСЖ» перед игрой в Монако

«ПСЖ» поделился последними новостями о травмированных клуба за 24 часа до матча с «Монако»:
Лео Месси уже 48 часов лечится от гриппа.
Серхио Рамос вернется в строй после перерыва
Андер Эррера вылечился от глазной инфекции и вернется к соревнованиям после перерыва.
Хуан Бернат будет тренироваться в обычном режиме с группой на следующей неделе.
Лейвин Курзава возобновит работу на следующей неделе с физиотерапевтом из-за болей в пояснице.
Несмотря на свое возвращение к тренировкам, Серхио Рамос не сыграет и не попадет в заявку на матч с «Монако».
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