Рамос, Курзава и другие игроки: новости из лазарета «ПСЖ» перед игрой в Монако

«ПСЖ» поделился последними новостями о травмированных клуба за 24 часа до матча с «Монако»:

Лео Месси уже 48 часов лечится от гриппа.

Серхио Рамос вернется в строй после перерыва

Андер Эррера вылечился от глазной инфекции и вернется к соревнованиям после перерыва.

Хуан Бернат будет тренироваться в обычном режиме с группой на следующей неделе.

Лейвин Курзава возобновит работу на следующей неделе с физиотерапевтом из-за болей в пояснице.

Несмотря на свое возвращение к тренировкам, Серхио Рамос не сыграет и не попадет в заявку на матч с «Монако».