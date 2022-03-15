Кассано заявил, что хочет встретиться с обидчиками Месси

Антонио Кассано продолжает защищать Лео Месси и готов «встретиться и оскорбить» тех, кто критиковал аргентинскую звезду.

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси после того, как на прошлой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов. Он получил много критики со стороны международных СМИ. Бывший нападающий сборной Италии Паоло Ди Канио был среди тех, кто обвинил бывшую звезду «Барселоны», назвав его «инопланетянином без эмоций».

«Самая неловкая вещь, которую я читал, это то, что Месси никогда не шел на жертвы, в отличие от Криштиану Роналду», — сказал Кассано Bobo TV.

«Почему я должен слушать, как кто-то критикует Месси?».

«Это просто льстецы, которые даже не в состоянии посмотреть на себя в зеркало. Хотел бы я встретиться с этими людьми рано или поздно, чтобы оскорбить их и сказать им то, что я думаю», — продолжил экс-нападающий.

«Если я отвечу им сейчас, они подадут на меня в суд. Я не хочу привлекать к ним внимание, я просто хочу сказать, что им должно быть стыдно».

Как вы, наверное, поняли, Кассано является большим поклонником Месси и имел возможность встретиться с ним пару недель назад перед домашним матчем «ПСЖ».