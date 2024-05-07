«Бавария», «Реал», «ПСЖ» и «Барса». Кому отказывал Марко Ройс?

«Я? В «Баварию»? Никогда!»

Марко Ройс покинет «Боруссию» в конце сезона. В соцсетях клуба появилось трогательное видео, где немец говорит о решении не продлевать контракт.

12 лет в клубе, 425 матчей и 169 голов. Два Кубка и три Суперкубка Германии. И ни одной победы в Бундеслиге.

«Я невероятно благодарен и горжусь проведенным временем в «Боруссии» Дортмунд. Я провел здесь больше половины жизни и наслаждался каждым днем. Сейчас я понимаю, что мне будет очень трудно прощаться с клубом в конце сезона.

Но я рад, что все прояснилось, и теперь мы можем сосредоточиться на важнейших предстоящих матчах. Перед нами стоит большая цель, которую мы все вместе хотим достичь. Для этого нам понадобится каждый из наших невероятных болельщиков, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за их невероятную поддержку на протяжении многих лет».

Вокруг Ройса было много слухов об интересе топ-клубов. Кому он отказывал за это время?

Ройс пил чай в гостях у тренера «Баварии», а Румменигге в публично говорил, что собирается подписать его

Самые яркие инсайды – о переезде Марко Ройса в «Баварию».

Ближе всего к Мюнхену Марко был в 2012-м: тогда он настрелял 30 очков по «гол+пас» и вывел гладбахскую «Боруссию» в лигочемпионские топ-4. Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес настолько хотел подписать 23-летнего Ройса, что пригласил его к себе домой на чай. Но Ройс выбрал Дортмунд.

«Да, тогда «Бавария» хотела подписать меня, – вспоминал он спустя несколько лет. – Я даже разговаривал с Юппом Хайнкесом. Он опытный тренер с большим опытом. Я хотел узнать у него, где я смогу стать лучше. Но он не смог убедить меня перейти к ним.

Жалел ли я об этом решении? Ни на секунду!»

Позже появились слухи, что Хайнкес советовался с Ламом и Швайнштайгером насчет трансфера Ройса. Оба тогда были против: посчитали, что у Марко нет менталитета победителя.

Несмотря на травмы, Ройс оставался лидером в Дортмунде. Но в 2014-м захотел новый контракт с повышением зарплаты. «Боруссия» тогда плохо начала сезон и шла в зоне вылета. И в тот момент снова пришла «Бавария». Председатель правления «мюнхенцев» Карл-Хайнц Румменигге дал инсайд прессе:

«Знаю, что в контракте Ройса прописан пункт о выплате отступных (25 млн евро), который активируется летом 2015-го. Пока не могу сказать, воспользуемся ли мы такой опцией. У нас были обсуждения по этому вопросу. Если у немецкого футболиста есть такой пункт, «Бавария» должна задуматься. В Мюнхене знают о положительных качествах Марко».

После этого в гонку за немца включились другие топ-клубы Европы.

Гендиректор «Боруссии» Ватцке, у которого за год забрали и Гетце, и Левандовского, был в ярости – не понимал, почему Румменигге публично говорит о секретных деталях контракта. Но Ройса не отпустил: договорились о новом контракте и переподписались в феврале 2015-го. Пункт о сумме отступных убрали в новом контракте.

Позже Bild писал, что «Бавария» вышла из гонки за Ройса, чтобы не испортить отношения с «Боруссией».

Больше предметного интереса от «Баварии» не было. А Ройс в 2019-м опроверг все возможные слухи: «Я? В «Баварию»? Никогда! Вы никогда не увидите меня в «Баварии». Я обещаю. Тем более, мне скоро 30 лет, а они хотят омолодить состав».

Ройс отказывал «Барсе» ради «Реала» – и наоборот!

Как только Румменигге сказал о контракте Ройса, все топ-клубы включились в борьбу. В том числе гранды Ла Лиги.

Первой была «Барселона»: Бартомеу связывался насчет трансфера и с Ройсом, и с агентом. Но Марко отказал по двум причинам.

Во-первых, у «Барсы» тогда был трансферный бан до 2016 года. Поэтому Ройсу пришлось бы ждать дебюта около года. Во-вторых, по сообщениям Marca, Ройс боялся высокой конкуренции. Он хотел сыграть на Евро-2016, но понимал, что в «Барселоне» не будет игроком основы.

Потом пошли слухи, что Марко отказал «Барселоне», чтобы перейти в «Реал Мадрид». Из-за устной договоренности с Пересом. Перес не комментировал: «Ройс? Мы с президентом «Боруссии» друзья, поэтому не говорим о Ройсе».

В январе 2015-го появились новые инсайды: согласован пятилетний контракт с «Реалом», сам Марко готов пройти медобследование.

Агент Ройса сказал, что эти новости – полная чушь. А через пару недель «Боруссия» и Ройс объявили о продлении контракта. В тот момент «Боруссия» шла на 16 месте в таблице.

Позже Bild написал, что Ройс отказал «Реалу», потому что в Испании поддерживал только «Барселону». В Испанию не поехал, чтобы помочь родному клубу во время кризиса.

«Ливерпуль» предлагал 180к фунтов в неделю, а «ПСЖ» хотел Ройса, потому что сын владельца играл за него в FIFA

Вкратце – кто еще интересовался Марко Ройсом.

• В 2014-м почти все топ-клубы АПЛ хотели Ройса. В инсайдах были «Ман Сити», «Арсенал», «Челси», «МЮ» и «Ливерпуль». По слухам, Марко сказал, что перейдет в любую команду АПЛ, кто предложит зарплату 180 тысяч фунтов в неделю (в три раза больше, чем в «Боруссии» тогда). В «Ливерпуле» немца сделали главной трансферной целью и были готовы удовлетворить все запросы по зарплате. Но до конкретики не дошло.

• Оказалось, в Манчестере рассматривали Ройса не только в 2014-м. Год назад тен Хаг встречался с агентом Ройса, чтобы обсудить возможный трансфер после истечения контракта в «Боруссии». Но Ройс пока публично не отказывался от такого варианта.

• Неожиданно в 2018-м прилетел оффер от «Манчестер Сити» и Гвардиолы. Зарплата – 23 млн евро в год (в два раза больше, чем в Дортмунде). Марко снова отказал.

• В 2014-м Ройса хотел еще «ПСЖ». Одна из причин: сын владельца Нассера Аль-Хелайфи часто играл за Ройса в FIFA. Спустя два года французы улучшили условия по контракту и предложили зарплату в три раза больше – 20 млн евро в год. Ройс остался в «Боруссии».

Слухи о контракте Ройса шли уже несколько месяцев – и Марко в феврале красиво прокомментировал:

«Боруссия» Дортмунд – мой дом. Здесь я себя прекрасно чувствую. У нас лучшие фанаты и самый прекрасный стадион. Что касается нового контракта, я пока абсолютно спокоен. Подождём, чего захочет клуб и чего захочу я. Если я пойму, что больше не могу помогать команде, то уйду самостоятельно. Но мне кажется, что пока я в форме».

Все-таки уходит.

Можно быть героем, даже если ты неудачник. Роман Нагучев – о любимом Марко Ройсе

Фото: IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven S, TEAM2/imago sportfotodienst/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Martin Rose/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Clive Brunskill