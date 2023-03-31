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Босс комментаторов «Матч ТВ» – в топ-40 фэнтези РПЛ. Как он строит успешную команду?

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Уверен, это даже помогает в работе.

Если откроете список лучших игроков фэнтези РПЛ этого сезона, сразу заметите команду Сергея Акулинина – босс комментаторов «Матч ТВ» занимает 33-е место в общем рейтинге (из 32 тысяч).

Как? Для чего? Давно ли так? Мы попросили Акулинина рассказать про его хобби – как не забыть про замены, кого нужно капитанить и почему математики могут идти в топе, даже не разбираясь в футболе.

* * *

– Давно играете в фэнтези? 

– Понятно, что никто не играет в них непрерывно из сезона в сезон. Но первые попытки сводятся еще к моменту зарождения фэнтези-турниров. Поэтому давно: думаю, где-то 15 лет назад начинал [играть].

 – Какой сезон самый памятный?.

– Самый памятный – текущий! Сейчас у меня 33-е место в общей лиге, лучшего результата у меня никогда в жизни не было и совершенно точно не будет. Смотрел, по ходу этого сезона даже 23-е место было (после одного из туров). Это мой лучший сезон в истории. Думаю, после него можно завершать карьеру в фэнтези.

 – А до этого какие были рекорды?

– Дотянуть сезон до конца – вот что было главным достижением. Я всегда играю только в фэнтези РПЛ, поэтому обычно с большим энтузиазмом ждешь начала сезона, разрабатываешь кучу вариантов с составами, создаешь мини-лиги с друзьями, даже немного денег скидываешь – в общем, живешь с предвкушением начала турнира.

Фэнтези математически так устроено, что если на каком-то этапе происходит расслоение внутри лиги (кто-то уходит в отрыв), то просто нереально навязать борьбу лидеру. Отыграть 100 и более очков практически невозможно. Поэтому в таких ситуациях часто возникает вопрос мотивации: когда ты через 15-20 туров понимаешь, что твоя команда ни за что не борется, уже забываешь делать замены и следить.

– В этом сезоне забывали о заменах?

– Несколько раз. Самая популярная и попсовая шутка внутри фэнтези: «Не делай замены в своей команде и выиграешь». У меня были 2-3 тура, когда я забывал делать замены, в итоге эти туры были для меня самыми успешными и эффективными.

 – Сколько времени тратите, чтобы проанализировать тур и сделать замены?

– Мало. Это связано с тем, что вспоминаешь об этом прямо перед началом тура, особенно, когда есть пятничный матч. Условно: сидишь на работе, внезапно вспоминаешь, что сегодня играет какой-нибудь «Оренбург», открываешь фэнтези и видишь, что остается 12 минут на замены. И за эти 12 минут пытаешься лихорадочно, судорожно что-то сделать.

Но мое правило: если времени мало, а ты хочешь сделать замену ради замены, то лучше ничего не менять. В фэнтези очень важно держать уровень на дистанции, то есть не экспериментировать с составом и сохранять средний уровень команды. Иногда могу всю неделю держать в голове какие-то перестановки. Например, кого поставить капитаном – Малкома или Промеса? Но никакой аналитики под этим нет: в итоге выбираешь методом тыка, как повезет. 

Конечно, самая серьезная аналитика происходит именно перед началом сезона. Садишься, у тебя нет никаких дедлайнов, можешь начать формировать команду хоть за месяц, хоть за неделю до турнира. И когда нужно собрать весь состав, уже можно поизучать и представить себя конкретным аналитиком.

– Как готовитесь к туру? Смотрите котировки букмекеров на голы игроков?

– Я как классический российский тренер – всегда строю игру от обороны. Рассматриваю сначала линию защитников и прикидываю, кто бы мог не пропустить. Здесь даже иногда смотрю котировки букмекеров, какие коэффициенты у команд на сухой матч.

Дальше заходим в линию полузащиты, выбираем капитана. У меня это всегда Промес или Малком, а кто именно – помогает лишь чуйка.

А на линию нападения я особо не рассчитываю, потому что нападающие за забитые мячи приносят мало очков. Поэтому там выбираю среди самых популярных.

–  Бывали импульсивные замены? 

– Нет, потому что в недельном цикле я об этом не думаю и сажусь за замены непосредственно перед туром. Я вообще человек не импульсивный, поэтому и замен таких не делаю. Конечно, были сожаления, когда хотел взять игрока, но не решился, а он в итоге заработал много очков. Здесь нужно с холодной головой подходить и отгонять эти эмоции.

Мне кажется, фэнтези, во многом, математика. Один из главных факторов успеха – угадать с капитаном, это практически определяющий момент. Когда ты занимаешь лидирующие позиции, намного проще. Можешь спокойно ставить самых популярных игроков, которых выбирают все. Это означает, что ты точно не отстанешь, а будешь двигаться в таком же темпе, что и остальные.

А вот когда ты догоняешь, нужно какой-то делать неожиданный шаг: например, поставить Солдатенкова капитаном команды и надеяться, что он забьет 3-4 гола, будучи защитником.

– Ваш самый неожиданный ход в этом сезоне, который сработал?

– Осипенко, конечно. Честно говоря, забываю о его таланте пенальтиста и ставлю из расчета, что он надежный защитник из сильной команды, поэтому может сыграть на ноль. А когда он еще подходит к точке, забивает и приносит тебе 6 очков, то это приятный сюрприз. 

– Комментатору как-то помогает подготовка к турам в фэнтези?

– Сильно помогает. У нас в редакции достаточно много людей играют в фэнтези. Помимо развлечения, это здорово настраивает на рабочий лад, без шуток. Благодаря фэнтези ты лишний раз погружаешься в тему, прослеживаешь составы команд и сходу можешь назвать, например, кто в команде травмирован или дисквалифицирован. Таким образом здорово готовишься к эфирам и программам.

– Кто, кроме Промеса и Малкома, еще радует? Есть ваш любимый пик, который не у всех?

– И в прошлом, и в этом сезоне меня радовал Нобоа, которого многие недооценили. Особенно в прошлом сезоне, когда вся игра «Сочи» строилась на нем: он исполнял и угловые, и штрафные, и пенальти. Возможно, не так часто передвигался по полю, но с точки зрения фэнтези это очень продуктивный футболист.

Еще всегда интересно, когда собираешь команду и доходишь до того момента поиска игрока за 4 балла. Он нужен только для того, чтобы заполнить заявку. И если он хоть раз за сезон выйдет на поле, уже будет хорошо. Берешь его, даже не зная, как он выглядит. Он весь сезон сидит в запасе, ты про него забываешь. Неожиданно, где-то в 28-м туре он выходит на поле. И ты к нему относишься как к родному. То есть понимаешь, что на протяжении всего года этот человек был с тобой, ты видел его фамилию и представлял, какой он. Потом видишь его по телевизору или на стадионе – и ощущения будто из игры футбольного менеджера, когда воспитываешь молодого игрока, а через несколько лет он становится звездой в реальной жизни.

– Спрашиваете советов у друзей или комментаторов насчет состава?

– Нет, наоборот. У нас такая конкуренция, что хочется преподнести какой-то сюрприз друзьям. Заметишь какую-то неожиданную закономерность, найдешь неизвестного игрока и до последнего скрываешь. Надеешься, что это сработает. Есть некоторые уловки: например, когда результативный нападающий числится в фэнтези как полузащитник. И всегда гордишься собой, когда нащупываешь эти баги и узнаешь о таких игроках, пока остальные не заметили.

Составы конкурентов тоже изучаю. Еще одна математическая закономерность фэнтези заключается в том, что составы команд по ходу турнира сильно усредняются. Если взять 20-й и 25-й туры и посмотреть, какие игроки у лидеров, находишь 80-90 процентов совпадений.

– Обсуждаете с комментаторами составы?

– Да, постоянно. В основном обсуждаем травмированных и дисквалифицированных, чтобы знать, кто точно не сыграет.

Не буду называть фамилии, но были истории, когда комментатор звонил главному тренеру и спрашивал: «Слушай, а кто у тебя сегодня в центре обороны будет играть? Мне просто в фэнтези надо разобраться, этот будет играть или нет». Такое было.

– Отвечали?

– Конечно, тренеры разные, но в основном отвечали: объясняли, советовали, кого можно поставить в фэнтези из своей команды. Но, понятное дело, это делалось больше для веселья, а не чтобы добиваться каких-то супер результатов.

– Какая главная сложность при выборе состава в фэнтези?

– Баланс. С одной стороны, хочется выбрать популярных футболистов, но с другой стороны, они не дают никакого преимущества, потому что их берут все. Ты радуешься голу Малкома или Промеса, но понимаешь, что они есть в составе почти у каждого. Поэтому основная проблема – сбалансировать основных футболистов, которые будут делать результат, с футболистами-сюрпризами, которые могут обеспечить преимущество. 

– Сергей, а для чего вам все это?

– Во-первых, чтобы развлечь себя. А во-вторых, это еще один способ погружения в материал, с которым я работаю. Это действительно позволяет следить за неочевидными моментами, отслеживать интересные события и тенденции и готовиться к эфирам.

– Помогите нашим читателям: кого точно стоит взять на предстоящий тур? 

– Так, я бы точно взял забивающего из «Зенита», потому что у них игра дома с «Уралом». К примеру, Малкома. Очень понравилась игра Пиняева за сборную, поэтому, думаю, с «Пари НН» он может показать лучшие качества. И взял бы Акинфеева, все-таки ЦСКА играет в Воронеже, можно рассчитывать на сухой матч. 

– Кого капитанить?

– Капитанство – это всегда чуйка. Я не очень люблю капитанить вратарей и защитников, потому что приятнее следить за голами. Обычно делаю ставку на полузащитников. Как многие, выбирайте Малкома или Промеса.

–  Может ли человек, который не смотрит и не разбирается, идти в топе? 

– Да, конечно. Если человек не разбирается в футболе, но разбирается в систематике данных, связанных с фэнтези, он может спокойно быть в топе. Тенденции понятны, математические модели несложные. Для них игроки – это переменные. Необязательно знать, кто такой Дзюба или Пиняев. Достаточно смотреть на их статистику и примерно оценивать вероятность того, что они могут сделать на поле в следующем матче. 

Я развею романтизм, что нужно разбираться в футболе для игры в фэнтези. Нет, нужно просто системно мыслить. И обязательно, чтобы тебе везло.

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press; instagram.com/akulinin_s

4 комментария

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Atlichna
Как получилось, что никакой комментатор стал боссом комментаторов?
0
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0
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Boshetun mai*
Какое то не скрепное название команды у босса Матч ТВ
+1
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ФАНТАЗЕВИЧ
Респект за картинку в начале статьи)

А вообще, классный материал, было интересно почитать, спасибо!
+3
0
+3
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dandyst1
Построить команду пока получилось только в фэнтези
+5
0
+5
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