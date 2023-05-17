«Это привилегия и долг, это праздник». «Родина Медиа» стартует в Кубке России

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Колонка Отара Кушанашвили.

От редакции: В начале августа медийные клубы стартуют в Кубке России. Вчера «Амкал» обыграл «Знамя», а сегодня «Родина Медиа» сразится с «Динамо» из Вологды. Медиадиректор «РМ» Отар Кушанашвили размышляет о шансах пройти в следующий раунд.

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Текилу страшно раздражает, что «Родину Медиа» даже букмекеры полагают фаворитом в противостоянии с «Динамо» из Вологды. Такие разговоры он не просто не поддерживает, он их пресекает». Букмекерские конторы не выделяют явного фаворита в матче, но у медийного клуба есть небольшой перевес. Только люди поврежденного ума, по мнению Саши, отказываются понимать, что «Динамо» Вологда, будучи профессиональной командой, гораздо сильнее физически, тогда как наши славные ребята привыкли к обратным заменам. Так что для Чемпиона Медиалиги сезон открывается с экзистенциального вопроса «КАК?!» . Но это уже – епархия тренерского штаба.

Кубок страны с участием команд Медиалиги – обстоятельство чрезвычайной силы, и Каряка хочет быть уверенным в том, что он и пацаны сделают все возможное и невозможное, чтобы не ударить в грязь лицом, унять коленки и достойно смотреться. Без намека на метафизику Текила, улыбаясь, говорит: «Лишь бы силенок хватило». Но при этом каждый из нас, из «Родина Медиа», от Тарасова до Пичи, от Гасанова до Газданова, от Эли до Пани, от Буды до Сухоносова – не забываем главного: Кубок России – это уже стратосферный уровень , причем на любой стадии, это привилегия и долг одновременно, это праздник.

Заслуженный тренер РФ Борис Игнатьев в «Известиях» высказался, что если медийные команды победят уже на начальном этапе, то это будет чудо. А я верю в Чудеса! Одно из них может случиться 2 августа».

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2 августа в 16:30 на стадионе «Спартаковец» станет известно, есть ли у чемпиона 3-го сезона МФЛ «Родина Медиа» шансы пройти вологодское «Динамо» и оказаться в следующем туре FONBET Кубка России по футболу.