ФК Родина Медиа
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Победа «Родины Медиа» – это не триумф пустоты. Объясняет Отар Кушанашвили

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Родина Медиа Родина Медиа
Отар Кушанашвили
«T-Killah» Александр Тарасов
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Никита Маляров Никита Маляров
Андрей Каряка Андрей Каряка
Медиафутбол Медиафутбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Колонка медиадиректора.

От редакции: Сегодня финал WInline Медиалиги – «Родина Медиа» против 2Drots. Медиадиректор «РМ» в своем эмоциональном стиле объясняет, почему победить должна «Родина Медиа». 

***

Процитирую А.РАЙЗЕНА: «Если «Родина» заберет финал, это будет трагедией всего медиафутбола, ПУСТОТА НЕ ДОЛЖНА ПОБЕЖДАТЬ».

 Несмотря на это звонкое оскорбление, до которого не договорился даже забубенный ДИМА ЕГОРОВ, к которому я отношусь с понятной (он наследует мне) симпатией, я не полагаю АР ни брандахлыстом, ни филистером (много гуглить приходится, да?), а даже и напротив, я считаю его человеком умным (и до сих настаиваю, что монтажера, повалившего его оземь, надо подвергнуть карательной медицине).

Дражайший Артем, Вы назвали «пустотой» команду, где растет СУХОНОСОВ, где впереди трио-ураган ПИЧА-ОЛЕНЧЕНКО-ГАЗДАНОВ, где ХАНТЕР забил МЯЧ ГОДА, где есть надежнейший ПАНЯ, где есть танкоподобный АЛЕКС и где, в конце концов, цветет самая красивая Леди нашего спорта ЭЛЯ.

И это я еще про ВИТЮ БЛАТОВА и про ветерана БУДУ не сказал. В первого я верю, как в американский доллар, а второй самим своим присутствием делает нас мощными, как неаполитанская мафия. Это ж надо хворать циклотимией, чтобы считать, что в финал могла выйти «команда-ПУСТОТА»

 Мне, например, импонирует Ваша команда, но, ради Неба, вспомните наш матч: у нас было 350 моментов, но мы сами нарвались на лотерею. Вот что меня беспокоит пред финалом: РЕАЛИЗАЦИЯ. Мы умеем дать звону, но реализация случается самой подлейшей, из-за чего мы и страдаем. Ухарство должно быть в ладу с точностью.

 Вспомните наш первый матч, обернувшийся нашим первым поражением: мы не 530 раз не могли затолкать мяч в ворота. За КАРЯКОЙ, известное дело, последнее слово, но мне кажется, надо брать интенсивностью в том числе. Даже РАЙЗЕН не будет спорить, что по части физической готовности равных в Лиге нам нет. Еще по поводу окаянной «пустоты». А как же НИКИТА МАЛЯРОВ, а как же Я?! Я никогда б не связался с «пустотой», я ведь тертый калач, я всегда выбираю сторону, где Свет и Тепло, Сила и Ум.

Сегодня неудача и «пустота» отменяются.

 

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