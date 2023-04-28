Победа «Родины Медиа» – это не триумф пустоты. Объясняет Отар Кушанашвили

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Колонка медиадиректора.

От редакции: Сегодня финал WInline Медиалиги – «Родина Медиа» против 2Drots. Медиадиректор «РМ» в своем эмоциональном стиле объясняет, почему победить должна «Родина Медиа».

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Процитирую А.РАЙЗЕНА: «Если «Родина» заберет финал, это будет трагедией всего медиафутбола, ПУСТОТА НЕ ДОЛЖНА ПОБЕЖДАТЬ».

Несмотря на это звонкое оскорбление, до которого не договорился даже забубенный ДИМА ЕГОРОВ, к которому я отношусь с понятной (он наследует мне) симпатией, я не полагаю АР ни брандахлыстом, ни филистером (много гуглить приходится, да?), а даже и напротив, я считаю его человеком умным (и до сих настаиваю, что монтажера, повалившего его оземь, надо подвергнуть карательной медицине).

Дражайший Артем, Вы назвали «пустотой» команду, где растет СУХОНОСОВ, где впереди трио-ураган ПИЧА-ОЛЕНЧЕНКО-ГАЗДАНОВ, где ХАНТЕР забил МЯЧ ГОДА, где есть надежнейший ПАНЯ, где есть танкоподобный АЛЕКС и где, в конце концов, цветет самая красивая Леди нашего спорта ЭЛЯ.

И это я еще про ВИТЮ БЛАТОВА и про ветерана БУДУ не сказал. В первого я верю, как в американский доллар, а второй самим своим присутствием делает нас мощными, как неаполитанская мафия. Это ж надо хворать циклотимией, чтобы считать, что в финал могла выйти «команда-ПУСТОТА»

Мне, например, импонирует Ваша команда, но, ради Неба, вспомните наш матч: у нас было 350 моментов, но мы сами нарвались на лотерею. Вот что меня беспокоит пред финалом: РЕАЛИЗАЦИЯ. Мы умеем дать звону, но реализация случается самой подлейшей, из-за чего мы и страдаем. Ухарство должно быть в ладу с точностью.

Вспомните наш первый матч, обернувшийся нашим первым поражением: мы не 530 раз не могли затолкать мяч в ворота. За КАРЯКОЙ, известное дело, последнее слово, но мне кажется, надо брать интенсивностью в том числе. Даже РАЙЗЕН не будет спорить, что по части физической готовности равных в Лиге нам нет. Еще по поводу окаянной «пустоты». А как же НИКИТА МАЛЯРОВ, а как же Я?! Я никогда б не связался с «пустотой», я ведь тертый калач, я всегда выбираю сторону, где Свет и Тепло, Сила и Ум.

Сегодня неудача и «пустота» отменяются.