«Реал» хочет подписать двух потенциальных звезд. Одному 18 лет, другому - 16 😱

Лени Йоро и Франко Мастантуоно выразили желание подписать контракт с мадридским «Реалом», сообщает Carrusel Deportivo.

Йоро является одним из самых востребованных центральных защитников в Европе после блестящего сезона в «Лилле».

У 18-летнего французского защитника есть желание присоединиться к первой команде «Реала» уже летом, поскольку Начо покинул команду.

Между тем, Мастантуоно интересен также «Барселоне». Каталонцы активно следят за хавбеком, который провёл впечатляющий сезон за «Ривер Плейтс».

16-летний Мастантуоно напоминает «Мадриду» Феде Вальверде, что является одной из ключевых причин интереса к футболисту.

Тем не менее, «Реал» считает первоочередной задачей - укрепление обороны, что делает трансфер Йоро приоритетной целью на межсезонье.